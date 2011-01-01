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القبض على مختلس لأزيد من 2 مليار سنتيم من بنك سوسيتي جينرال بحسن داي
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

ألقت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا القبض على المشتبه فيه في اختلاس أزيد من 2 مليار سنتيم بالعملة الوطنية من بنك  سوسيتي  جينرال بحسن داي، و هو عون أمن ووقاية مكلف بمراقبة الكاميرات والأمن الداخلي في ذات البنكي، حسبما اعلنت عليه  ذات المصالح.

و حسب بيان صادر عن خلية الاتصال و العلاقات العامة التابعة لأمن ولاية الجزائر، فإن "القضية انطلقت إثر شكوى تقدمت بها إدارة بنك سوسيتي  جينرال بحسن داي حول اختلاس مبلغ مالي بالعملة الوطنية و المقدر ب 4ر 2  مليار سنتيم  ضد عون أمن ووقاية يشتغل بذات البنك، أين تم معاينة كاميرات المراقبة الخاصة بالبنك، حيث ظهر المشتبه فيه و هو يلج أحد الأماكن المؤمنة بالبنك و هو حاملا لكيس كبير ثم قام بملئه بالمبلغ المالي منتهزا فرصة خلو المكان من أي شخص ليخرج مباشرة من الباب الخلفي".

و بعد توقيف المشتبه فيه الذي التجأ إلى ولاية تيزي وزو  تم تفتيش مسكنه أين تم العثور على المبلغ المختلس ثم تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا و الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقتي يضيف ذات المصدر.

 

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