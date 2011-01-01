القوات العراقية تعثر على أنفاق عميقة لـ"داعش"

بواسطة المسار العربي /

عثرت وحدات تابعة للجيش العراقي اليوم الثلاثاء، على أنفاق تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في بلدة عكاشات غربي الأنبار.

ونقلت قناة "السومرية"عن قائد الفرقة الأولى في الجيش العراقي، العميد الركن ستار جبار كاظم قوله: "قوة من الفرقة الأولى بجيشنا باشرت بعمليات تفتيش واسعة في منطقة عكاشات والقرى المحيطة بها بعد تحريرها من التنظيم الإرهابي، وأثناء تفتيشهم عثروا على أنفاق للتنظيم الإجرامي في قرية (أبو عيسى) التابعة لناحية عكاشات، وردمت بالكامل".

وكانت قوات أمنية مشتركة من الجيش العراقي والشرطة والحشد العشائري، وبإسناد من طيران التحالف الدولي والمروحي التابع للجيش، تمكنت قبل يومين من تحرير منطقة عكاشات الواقعة غربي الأنبار، بعد تكبيد تنظيم "داعش" خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.