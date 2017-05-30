جوائز مهرجان كان السينمائي في دورته الـ70

بواسطة المسار العربي /

اختتمت الدورة الـ70 لمهرجان كان السينمائي، بحفل غير تقليدي لتوزيع الجوائز في قصر المهرجانات، مساء الأحد 28 مايو، قدمته الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي. وفاز فيلم "The Square" أو "الميدان" للمخرج السويدي، روبن أوستلوند، بالسعفة الذهبية في الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي التي انطلقت، في 17 مايو، واختتمت في 28 من الشهر ذاته.

وتم اختيار الفيلم السويدي الساخر "The Square"، الذي قام ببطولته كل من كلاس بانغ وإليزابيث موس، والذي يستكشف الفن والتجارة والسياسة والهوية الوطنية في السويد، من بين 19 فيلما مشاركا في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام.

وفاز بالجائزة الكبرى، وهي ثاني أهم جوائز المهرجان، فيلم "120 خفقة في الدقيقة"، الذي يروي بدايات حركة "ACT UP" في باريس في التسعينيات، وهي جمعية يناضل فيها مرضى الإيدز ومساندوهم، للفرنسي روبين كامبيو.

وفاز بالتساوي فيلما "لم تكن أبدا حقا هنا" للبريطانية، لين رامسي، و"قتل الأيل المقدس"، لليوناني يورغس لانتيموس، بجائزة أفضل سيناريو.

ومنح الأمريكي، خواكين فينيكس، جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي عن دوره كأحد المحاربين القدامى في فيلم "لم تكن أبدا حقا هنا" للمخرجة لين رامسي.

كما حصدت الممثلة الألمانية الأمريكية، ديان كروغر، بطلة فيلم "نحو التلاشي" للألماني من أصل تركي، فاتح أكين، بجائزة أفضل ممثلة، وأهدت كروغر الجائزة عند تسلمها إلى "ضحايا الإرهاب الذين يحاولون مواصلة الطريق".

وحصلت الأمريكية، صوفيا كوبولا، على جائزة أفضل إخراج عن فيلم "الفرائس" الذي تروي أحداثه دراما الحرب الأهلية الأمريكية عام 1971، لتصبح كوبولا أول امرأة تفوز بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان منذ عام 1961.

وحصد فيلم "غياب الحب" للروسي، أندريه زفياغينتسيف، جائزة لجنة التحكيم، وذهبت جائزة الكاميرا الذهبية إلى ليونور سيرايل عن فيلم "امرأة شابة" (Montparnasse-Bienvenüe).

وتعد جائزة الكاميرا الذهبية إحدى الجوائز التي تمنح في الحفل الختامي لمهرجان كان، لأفضل فيلم يشارك للمرة الأولى بأحد المسابقات الرسمية للمهرجان، وتمنح حسب تقييم لجنة تحكيم مستقلة.

وقدم مهرجان كان جائزة خاصة للممثلة الأمريكية، نيكول كيدمان، التي شاركت في الدورة الـ70 من المهرجان بأربعة أفلام اثنان منها ضمن المسابقة الرسمية وهما "قتل الأيل المقدس" و"الفرائس".

فيما كانت جائزة أفضل فيلم قصير مشتركة بين، تيبو إيراكسينين، عن فيلم "كاتو" من فنلندا، وشي يانغ، عن فيلم "ليلة لطيفة" من الصين.

وضمت لجنة تحكيم المهرجان لهذا العام كلا من ويل سميث وجيسيكا شاستين، وفان بينغ بينغ وآنج جاوي، وبارك تشان-ووك، ومارين إيد، وباولو سورنتينو وغابرييل يارد.