قاسمي وحامية يحافظان على صدارة ترتيب الهدافين

بواسطة المسار العربي /

حافظ مهاجما فريقي نصر حسين داي احمد قاسمي وشباب بلوزداد محمد امين حامية على صدارة ترتيب هدافي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ب12 هدفا لكليهما عقب مباريات الجولة 27 سهرة الاثنين.

وعجز حامية, هداف الرابطة الثانية في الموسم الماضي مع ناديه السابق اولمبي المدية, عن الانفراد بالريادة خلال مباراة فريقه أمام مولودية الجزائر (هزيمة 0-1) التي جرت يوم السبت.

ومنذ الجولة 19 لم يسجل مهاجم الشباب اي هدف, وتعود اخر مباراة احرز فيها هدف امام مولودية بجاية عندما وقع ثنائية. نفس الشيء ينطبق على شريكه في ريادة ترتيب الهدافين, احمد قاسمي, الذي عجز في الوصول الى شباك منافسه اتحاد الجزائر (1-1).

وتتقاسم اربعة اسماء المركز الثاني ب9 اهداف وهم: جاليت (شبيبة الساورة), مساعدية (مولودية بجاية), بن عياد (سريع غليزان) وبالغ (اتحاد بلعباس). وقبل ثلاث جولات عن نهاية الموسم, يتواصل التنافس على لقب هداف البطولة

لخلافة الثنائي زعبية وطيايبة هدافي الموسم الماضي ب13 هدفا.

ترتيب الهدافين:

12 هدفا: محمد امين حامية (شباب بلوزداد), احمد قاسمي (نصر حسين داي) 9 اهداف: مصطفى جاليت (شبيبة الساورة), احمد مساعدية (مولودية بجاية), مراد بن عياد (سريع غليزان), ابو سفيان بالغ (اتحاد بلعباس).

8 اهداف: رشيد ناجي (وفاق سطيف), ربيع مفتاح (اتحاد الجزائر), محمد شريف هشام (مولودية وهران) 7 اهداف: يوسف شيبان (دفاع تاجنانت), عبد الكريم زواري (اتحاد بلعباس), اكرم جحنيط (وفاق سطيف) 6 اهداف: الحبيب بوقلمونة (اتحاد بلعباس).