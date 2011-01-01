اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الحدود ببرج باجي مختار

بواسطة المسار العربي /

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قرب الشريط الحدودي الجنوبي بمنطقة برج باجي مختار بولاية أدرار مخبأ للأسلحة و الذخيرة، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح البيان أن " في اطار مكافحة الارهاب و حماية الحدود، واثر دورية استطلاع و تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بمنطقة برج باجي مختار (ن ع 6) كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم امس 23 ابريل 2017 مخبأ للأسلحة و الذخيرة".

و يحتوي هذا المخبأ- حسب البيان- "(01)رشاش ثقيل، عيار 5ر14 ميليمتر، (01)رشاش ثقيل عيار 7ر12 ميليمتر، (01)رشاش من نوع ديكتاريوف، (06) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف،(01) ماسورة خاصة بالرشاش الثقيل عيار 7ر12 ميليمتر، 10 مخازن خاصة بالمسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات".

ومن جهة اخرى ،"و في اطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب و الجريمة المنظمة حجز عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان في عمليات متفرقة كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر ب(03) قناطير و (5ر94) كيلوغرام من الكيف المعالج ، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي و عناصر الدرك الوطني بكل من تيارت وتلمسان وبرج باجي مختار ، 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".