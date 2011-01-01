المحافظة السامية للأمازيغية و دار النشر "تيرا" تنشران إصدارين جديدين
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نشرت المحافظة السامية للأمازيغية و دار النشر "تيرا", إصدارين جديدين حول الثقافة الامازيغية, حسب بيان للمحافظة.
يحمل الإصدار الاول عنوان "دليل تعلم اللغة الترقية" (ادليسفوس ايولماد نتماشغث) لياسين زيدان مفتش اللغة الامازيغية.
و يتمثل المؤلف الثاني في "قاموس الفلاحة بمنطقة القبائل" (اسكزوال انتفلاحت انتقفايليت) و هو عمل لمحند اورمطان ايغيث.
و اكدت المحافظة السامية للأمازيغية ان هذين العملين انجزا في "اطار برنامج دعم مشاريع الدراسات و البحوث الذي انطلق منذ سنة 2014".
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