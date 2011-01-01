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المحافظة السامية للأمازيغية و دار النشر "تيرا" تنشران إصدارين جديدين
3 ساعات 19 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

نشرت المحافظة السامية للأمازيغية و دار النشر  "تيرا", إصدارين جديدين حول الثقافة الامازيغية,  حسب بيان للمحافظة.

يحمل الإصدار الاول عنوان "دليل تعلم اللغة الترقية" (ادليسفوس ايولماد  نتماشغث) لياسين زيدان مفتش اللغة الامازيغية.

و يتمثل المؤلف الثاني في "قاموس الفلاحة بمنطقة القبائل" (اسكزوال  انتفلاحت انتقفايليت) و هو عمل لمحند اورمطان ايغيث.

و اكدت المحافظة السامية للأمازيغية ان هذين العملين انجزا في "اطار  برنامج دعم مشاريع الدراسات و البحوث الذي انطلق منذ سنة 2014".

 

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