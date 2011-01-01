تيزي وزو... تقدم ملحوظ في أشغال انجاز الملعب الجديد

بواسطة المسار العربي /

أكد وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي أن أشغال انجاز ملعب تيزي وزو الذي يسع 50.000 مقعد تشهد تقدما ملحوظا و أن تدشينه سيكون في الآجال المحددة.

و أشار الوزير خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية تيزي وزو أن المصالح المعنية تضمن متابعة منتظمة لورشة الأشغال للحفاظ على وتيرة عمل جيدة و طمأن قائلا "نعتزم تدشين هذا الهيكل نهاية السنة الجارية. ربما سيكون هناك تأخير طفيف إلى غاية 2018 و لكن لن نمدد الآجال".

و أضاف ولد علي أن "هذا المشروع الضخم و العديد من المشاريع الأخرى المنجزة في إطار ثلاث برامج خماسية ستسمح بتطوير النشاطات الرياضيات و الشبانية في المنطقة".

و صرح الوزير خلال تدشين ملعب بالعشب الاصطناعي في واغنون أن ولاية تيزي وزو سيصبح بإمكانها تنظيم مسابقات وطنية و عالمية باستفادتها من 460 مشروع خصص لها غلاف مالي يقدر ب45 مليار دينار.

و قام الوزير بإطلاق مشاريع انجاز العديد من الهياكل على غرار دار الشباب في تيرميتين و قاعة متعددة الرياضات في تمادة و بيت شباب في عين الحمام إضافة إلى مسبح جواري في لربعا ناث إيراثن.

و في سياق آخر تم تنظيم وقفة ترحم على أرواح الشهداء عبان رمضان و عمر آث شيخ و عيسات إيدير .