مقتل 37 مدنيا في هجوم لداعش على معبر رجم صلبي

بواسطة المسار العربي /

أعدم تنظيم داعش 37 مدنيا من النازحين السوريين واللاجئين العراقيين عند معبر رجم صليبي قرب مخيم الهول شمال سوريا، حسبما ذكرته مصادر محلية.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت في وقت سابق أن نازحين سوريين ولاجئين عراقيين قد تعرضوا لهجوم داعش بالقرب من معبر رجم صليبي الفاصل، ما أدى إلى مقتل 22 مدنيا وإصابة 35 آخرين تم نقلهم إلى مشافي مدينة الحسكة من قبل قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأسايش والهلال الأحمر الكردي لتلقي العلاج.

وتم إخراج عدد من الجرحى من المشفى بعد تقديم العلاج لهم، فيما لا يزال بعضهم الآخر في حالة حرجة.

وغالبية الضحايا والجرحى هم من محافظة صلاح الدين وقضاء بعاج في العراق ومن دير الزور في سوريا.