عملية الاقتراع متواصلة بالمكاتب المتنقلة بولايات الجنوب

بواسطة المسار العربي /

تواصلت الثلاثاء عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية ل 4 مايو الجاري بالمكاتب المتنقلة عبر المناطق النائية بعدد من ولايات جنوب الوطن والتي تم بها تقديم التصويت لمدة 72 ساعة حسبما ينص عليه القانون لتسهيل أداء الواجب الانتخابي لسكان تلك المناطق.

وتجري عبر المكاتب المتنقلة التي تجوب المناطق النائية بأقاليم عدة بلديات من ولايات بشار وتندوف وتمنراست و ورقلة و إيليزي عملية الإقتراع التي كانت انطلقت أمس الإثنين في ظروف حسنة حيث تشهد توافد الناخبين من البدو الرحل للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في الغرفة السفلى.

و وفرت المصالح الولائية المعنية التأطير اللازم و الوسائل المادية الضرورية لضمان السير الحسن لهذه العملية الانتخابية التي تتواصل إلى غاية غد الخميس .

و انطلقت صباح هذا الثلاثاء عملية الاقتراع بمكاتب متنقلة عبر المناطق المعزولة بولايتي الوادي وأدرار التي تم فيها تقديم التصويت لمدة 48 ساعة لتمكين الناخبين بها من الإدلاء بأصواتهم .

ويتعلق الأمر بولاية أدرار التي سخرت 11 مكتبا متنقلا بتعداد 8.524 مسجلا ( 7.592 ذكور و932 إناث ) من بينها مكتبين بدائرة تسابيت بشمال ولاية أدرار موزعة ببلديتي السبع (637 ناخب) وتسابيت (975 ناخب) حسبما أوضح مسؤولو مديرية التنظيم والشؤون العامة .

وتتواجد باقي المكاتب التسع (9) بالولاية المنتدبة برج باجي المختار الحدودية بأقصى جنوب الولاية منها مكتبين اثنين (2) ببلدية تيمياوين (1.737 ناخب) و سبع (7 ) مكاتب ببلدية برج باجي مختار (5.275 ناخب) وفق ذات المصدر .

وتتنافس بولاية أدرار 18 قائمة (15 قائمة حزبية وثلاث قوائم حرة ) للظفر بأربعة (4) مقاعد مخصصة للولاية بالمجلس الشعبي الوطني.

وتحصي ولاية أدرار هيئة ناخبة تعدادها 234.788 مسجل موزعة على 157 مركز انتخاب و 518 مكتب تصويت منها 48 مكتب متنقل.

كما انطلقت عملية الاقتراع لتشريعيات 4 مايو أيضا على مستوى ست مكاتب متنقلة ببلديات الشريط الحدودي لولاية الوادي (الطالب العربي و دوار الماء و بن قشة) بتعداد 2.612 ناخب حسبما ذكرت مديرية التنظيم والشؤون العامة.

ويدخل غمار الانتخابات التشريعية بولاية الوادي 18 قائمة (منها 15 قائمة لتشكيلات سياسية وثلاث قوائم لتحالفات) للتنافس على ثماني (8) مقاعد مخصصة للولاية بالغرفة السفلى كما أشير إليه .

ويبلغ التعداد الإجمالي للهيئة الناخبة بولاية الوادي 317.906 مسجل موزعين على 180 مركز بعدد 682 مكتب تصويت منها 661 مكتب ثابت و17 مكتبا متنقلا.

وينتظر أن تنطلق نفس العملية غدا الأربعاء بولايات أدرار والوادي والأغواط بالنسبة للمكاتب المتنقلة التي تم فيها تقديم التصويت 24 ساعة عن موعد الإقتراع .

ويجري الاقتراع بحضور أعضاء من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بذات الولايات ومراقبين من ممثلي التشكيلات السياسية التي تخوض غمار تشريعيات 4 مايو 2017 .