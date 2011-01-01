زورق فارغ وجثث في المتوسط.. احتمال مأساة جديدة للاجئين

بواسطة المسار العربي /

عثرت فرق الإنقاذ والإغاثة اليوم على جثث في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الليبي وكذلك على زورق فارغ عادة يستخدمه المهربون لنقل مئات الأشخاص.

وأثار ذلك مخاوف من احتمال وقوع مأساة جديدة ومقتل العشرات من اللاجئين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير مشروع عن طريق البحر.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن طاقم سفينة إنقاذ استأجرتها عثر على أربع جثث على بعد نحو 42 ميلا من سواحل ليبيا.

وفي صباح أمس الأحد عثرت سفينة أخرى اسمها "يوفنتا" مستأجرة من قبل منظمة "جوجند ريتيت" الألمانية، على زورق فارغ - يشبه تماما كل الزوارق التي عادة ما ينقل فيها المهربون الليبيون ما بين 120 و 140 شخصا- وذلك على بعد 14 ميلا بحريا عن الساحل الليبي مقابل مدينة زوارة.

وكان خفر السواحل الإيطالي قد أعلن السبت عن وجود زورق يعاني من مشاكل وسط البحر وهو ما دفع سفينة "يوفنتا" للبحث عنه طوال ذلك اليوم بدون جدوى.

وتقول السلطات الإيطالية إن 37 ألف شخص وصلوا إلى سواحلها منذ بداية العام الجاري وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط ​​أودت بحياة أكثر من ألف شخص.