هل سيفر الناس من المساجد ..؟

بواسطة المسار العربي /

لا أعرف لماذا كل هذا الاصرار "الملح" و الإلحاح "المصر" على أن يؤدي الأئمة دورهم والتحسيس على ضرورة الذهاب لصناديق الاقتراع، ففي النهاية الذهاب للتصويت من عدمه قناعة شخصية لا دخل للإمام فيها ولا دخل لوزير أو غفير في قناعة الناس السياسية، ثم ما الذي يمكن أن يقوله الإمام للناس وهو على المنبر، فهل يخترع لهم أحاديث عن ابي فلان عن ابن فلان قال أن الصحابة الكرام انتخبوا وصوتوا على برلمان المدينة او مكة ؟ أو أن التصويت على نواب فشلوا حتى في اقناع انفسهم قبل اقناع الناس أمر واجب و من تركه آثم قلبه. لماذا يراد للمسجد أن يخرج عن رسالته النقية الشريفة في توعية الناس بتبصيرهم بدينهم وعقيدتهم؟. الناس أحرار في خياراتهم والتركيز على أن يؤدي المسجد دور الحزب يؤكد حقيقة واحدة وهو أن هذه الأحزاب فشلت فلو استطاعت تجنيد الناس لبرامجها لما كانت كل هذه الدعوات للتصويت وادخال المسجد والإمام في معمعتها، الدور الذي يريد البعض أن يلعبه المسجد هو في حقيقة الحال دور الأحزاب السياسية ورؤسائها، ثم أليس هذا تسيسا لأماكن العبادة التي وجب الحفاظ عليها من هكذا أمور حتى لا ينفر الناس من آخر القلاع التي ما زالت لها مهابة ومحبة في القلوب، و بما أن الناس فرت من الاحزاب وما عادت تعبأ بها، فهناك خشية أن يفر الناس أيضا من المساجد بعدما يتحول الإمام إلى مجرد ناشط سياسي لا يختلف عن عبد الرزاق مقري او ولد عباس أو أحمد أويحي او عمارة بن يونس.