ستة جمعيات موسيقية أندلسية تكرم ابراهيم بلجرب

بواسطة المسار العربي /

كرمت عدة جمعيات موسيقية أندلسية الثلاثاء بالجزائر العاصمة الموسيقار و قائد الجوق ابراهيم بلجرب الذي رحل شهر أوت الماضي.

احتضنت أوبرا الجزائر "بوعلام بسايح" حفل تكريم الفنان الراحل ابراهيم بلجرب نظمته جمعية "الفن الأصيل" بالقليعة و "الفنون الجميلة" بالجزائر العاصمة و التقى فيه موسيقيون من ستة فرق اندلسية مختلفة.

عرض خلال السهرة شريط وثائقي يضم سلسلة من الشهادات و صور فوتوغرافية تحكي مسيرة مؤسس "الفن الأصيل" و تدرجه في أقسام جمعية "الموصلية" خلال ستينيات القرن الماضي.

وافتتح الحفل بوصلات موسيقية من تأدية الملحن و مطرب المالوف التونسي محمود قطاط برفقة بعض العازفين من فرقة الفقيد بلجرب لتتواصل السهرة بعدها بعرض جزء من أبحاث الفقيد للجمهور شارك فيه حوالي ستون عازفا من جمعيات "الفن الأصيل" و "الفنون الجميلة" و "الفخارجية" و البشطرزية" و "الغرناطية" و "السندسية".

ولد الفنان ابراهيم بلجرب سنة 1947 و تعلم العود سنة 1964 على يد عازف العود و الملحن عبد الكريم لحبيب لينضم بعدها إلى فرقة "الموصلية" و تتلمذ كذلك على يد شيخ الموسيقى الأندلسية و الصنعة و الحوزي سيد أحمد سري (1926-2015).

وكان الفقيد عضوا نشطا بجمعية "الغرناطية" منذ سنة 1973 إل غاية 1993 التي اشتغل بها مدرسا و رئيس فرقة ثم أسس جمعية "الفن الأصيل" سنة 1998 بالقليعة سائرا على درب شيوخه.

تعمل جمعية "الفن الأصيل" منذ إنشائها على المحافظة على التراث الموسيقي الأندلسي و نقله و تعميمه عن طريق تنظيم العديد من التظاهرات المحلية.

حظي الفنان الراحل ابراهيم بلجرب عدة مرات بالتكريم من طرف مختلف المؤسسات الموسيقية و الفنية و السلطات المحلية كما قلد مؤخرا بوسام الاستحقاق الوطني في مصاف "العشير" بعد وفاته.