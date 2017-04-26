Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

ستة جمعيات موسيقية أندلسية تكرم ابراهيم بلجرب
26/04/2017 14:28:00
 
بواسطة المسار العربي /

كرمت عدة جمعيات موسيقية أندلسية الثلاثاء  بالجزائر العاصمة  الموسيقار و قائد الجوق ابراهيم بلجرب الذي رحل شهر أوت  الماضي.

احتضنت أوبرا الجزائر "بوعلام بسايح" حفل تكريم الفنان الراحل ابراهيم بلجرب  نظمته جمعية "الفن الأصيل" بالقليعة و "الفنون الجميلة" بالجزائر العاصمة و  التقى فيه موسيقيون من ستة فرق اندلسية مختلفة.

عرض خلال السهرة شريط وثائقي يضم سلسلة من الشهادات و صور فوتوغرافية تحكي مسيرة مؤسس "الفن الأصيل" و تدرجه في أقسام جمعية "الموصلية" خلال ستينيات  القرن الماضي.

وافتتح الحفل بوصلات موسيقية من تأدية الملحن و مطرب المالوف التونسي  محمود قطاط برفقة بعض العازفين من فرقة الفقيد بلجرب لتتواصل السهرة بعدها  بعرض جزء من أبحاث الفقيد للجمهور شارك فيه حوالي ستون عازفا من جمعيات "الفن  الأصيل" و "الفنون الجميلة" و "الفخارجية" و البشطرزية" و "الغرناطية" و  "السندسية".

ولد الفنان ابراهيم بلجرب سنة 1947 و تعلم العود سنة 1964 على يد عازف العود  و الملحن عبد الكريم لحبيب لينضم بعدها إلى فرقة "الموصلية" و تتلمذ كذلك على  يد شيخ الموسيقى الأندلسية و الصنعة و الحوزي سيد أحمد سري (1926-2015).

وكان الفقيد عضوا نشطا بجمعية "الغرناطية" منذ سنة 1973 إل غاية 1993 التي  اشتغل بها مدرسا و رئيس فرقة ثم أسس جمعية "الفن الأصيل" سنة 1998 بالقليعة  سائرا على درب شيوخه.

تعمل جمعية "الفن الأصيل" منذ إنشائها على المحافظة على التراث الموسيقي  الأندلسي و نقله و تعميمه عن طريق تنظيم العديد من التظاهرات المحلية.

حظي الفنان الراحل ابراهيم بلجرب عدة مرات بالتكريم  من طرف مختلف المؤسسات  الموسيقية و الفنية و السلطات المحلية كما قلد مؤخرا بوسام الاستحقاق الوطني  في مصاف "العشير" بعد وفاته.

 

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 