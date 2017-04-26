رئيس رابطة لاعبات التنس يدافع عن شارابوفا

بواسطة المسار العربي /

دافع الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبات التنس المحترفات ستيف سايمون، عن قرار مشاركة الروسية ماريا شارابوفا ببطاقة دعوة في بطولة شتوتغارت المفتوحة، بعد إيقاف دام 15 شهرا.

وجاءت تصريحات سايمون بعد الجدل الذي ساد مؤخرا حول عودة شارابوفا إلى ملاعب الكرة الصفراء، بعد انقضاء مدة إيقافها لـ 15 شهرا بسبب تعاطيها لمادة "ميلدونيوم" المحظورة رياضيا.

ففي الوقت الذي يرى فيه البعض، أن النجمة الروسية المصنفة أولى عالميا سابقا في رابطة لاعبات التنس المحترفات والفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، تستحق العودة إلى ملاعب التنس بعد انقضاء مدة إيقافها، يشعر البعض الآخر بالغضب بسبب تجهيز كل شيء لعودة شارابوفا.

وقال سايمون لوسائل إعلام بريطانية: "علينا أن ننظر إلى كيفية تعامل باقي المسابقات والروابط مع اللاعبين العائدين، يعود اللاعبون بعد انقضاء فترة إيقافهم للفريق ويلعبون مباشرة .. شارابوفا ستبدأ من الصفر، وسيتأثر تصنيفها في البطولات الكبرى، لذلك فإنها ستدفع الثمن لبعض الوقت".

وتشهد بطولة شتوتغارت للتنس التي انطلقت منافساتها أمس الثلاثاء، عودة شارابوفا إلى ملاعب الكرة الصفراء، حيث تستهل مشوارها في البطولة بمواجهة الإيطالية روبرتا فينشي في الدور الأول، .

وفي سياق متصل، أعلن منظمو بطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، أنهم سيبتوا في 15 مايو/أيار المقبل في أمر مشاركة اللاعبة الروسية ماريا شارابوفا في البطولة.

وقالت مصادر من الاتحاد الفرنسي للتنس، إن رئيس الاتحاد، برنارد جيوديسيلي، أعطى مهلة حتى 15 مايو/أيار المقبل للبت في موضوع تقديم بطاقة دعوة لشارابوفا، للمشاركة في رولان غاروس أو عدم المشاركة.

يذكر أن الاتحاد الدولي للتنس كان قد أوقف النجمة الروسية العام الماضي لمدة عامين، بعد ثبوت تناولها لمادة "ميلدونيوم" المحظورة على الرياضيين، وبعدها تم تقليص فترة الإيقاف لـ15 شهرا.