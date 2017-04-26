هولاند يحض وزراءه على سحق لوبان

بواسطة المسار العربي /

طالب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وزراء الحكومة الأربعاء، بإلحاق أكبر هزيمة ممكنة بزعيمة حزب"الجبهة الوطنية" مارين لوبان،معتبرا وصولها للدور الثاني أمرا خطيرا. وقال ستيفان لو فول المتحدث باسم هولاند، إن الرئيس طلب من الوزراء"إلزام أنفسهم تماماً في الحملة الانتخابية بضمان حصول لوبان على أقل نسبة ممكنة".

وأضاف لو فول أن هولاند الذي حث الفرنسيين على التصويت لماكرون طلب من كل وزير "بذل كل جهوده في هذه الحملة".

وكان هولاند قد اعتبر، الثلاثاء، أن فوز الوسطي إيمانويل ماكرون على لوبان خلال الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 7 مايو/أيار ليس مضمونا.وقال خلال زيارة إلى غرب فرنسا: "أعتقد أنه من المناسب أن نكون في غاية الجدية وفي حالة تعبئة كاملة، وعلينا أن نعتبر أن لا شيئا مضمونا بعد، وأن الفوز يجب أن ينتزع وباستحقاق".

وتابع الرئيس الفرنسي: "ليس هناك إدراك فعلي لما حصل الأحد"، مضيفا "نسينا أن مارين لوبان انتقلت إلى الدورة الثانية، ليس شيئا هامشيا أن يصل أقصى اليمين إلى الدورة الثانية لانتخابات رئاسية".

وكان هولاند أعلن عزمه على الاقتراع في الدورة الثانية لماكرون معتبرا أن اليمين يشكل مرة أخرى خطرا على فرنسا.