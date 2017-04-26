النفط ينحدر إلى المنطقة الحمراء
راوحت أسعار النفط في المنطقة الحمراء بعد أن أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام الأمريكية، مقوضة بذلك جهود "أوبك" بخفض الإنتاج بانتظار رفع الأسعار.
وبحلول الساعة 14:57 بتوقيت موسكو (11:57 بتوقيت غرينتش)، انخفضت أسعار العقود الآجلة للخام العالمي القياس مزيج "برنت" بنسبة 0.83% أو بمقدار 43 سنتا، ليبلغ سعر البرميل 51.67 دولار.
كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي الخفيف خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.73% أو 36 سنتا، إلى 49.20 دولار للبرميل.
جاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام الأمريكية بواقع 897 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل/نيسان، إلى 532.5 مليون برميل.
وقلصت هذه البيانات من تأثير نية دول "أوبك" تمديد اتفاق فيينا، على الأسواق، إذ ساهمت أمس الثلاثاء برفع الأسعار وسط تفاؤل المستثمرين.