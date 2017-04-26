النفط ينحدر إلى المنطقة الحمراء

بواسطة المسار العربي /

راوحت أسعار النفط في المنطقة الحمراء بعد أن أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام الأمريكية، مقوضة بذلك جهود "أوبك" بخفض الإنتاج بانتظار رفع الأسعار.

وبحلول الساعة 14:57 بتوقيت موسكو (11:57 بتوقيت غرينتش)، انخفضت أسعار العقود الآجلة للخام العالمي القياس مزيج "برنت" بنسبة 0.83% أو بمقدار 43 سنتا، ليبلغ سعر البرميل 51.67 دولار.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي الخفيف خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.73% أو 36 سنتا، إلى 49.20 دولار للبرميل.

جاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام الأمريكية بواقع 897 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل/نيسان، إلى 532.5 مليون برميل.

وقلصت هذه البيانات من تأثير نية دول "أوبك" تمديد اتفاق فيينا، على الأسواق، إذ ساهمت أمس الثلاثاء برفع الأسعار وسط تفاؤل المستثمرين.