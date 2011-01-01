23 مليون ناخب لتصويت على 938 قائمة

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بلغ عدد الهيئة الناخبة المعنية بتشريعيات 4 مايو المقبل 503 251 23 ناخبا يختارون من بين 938 قائمة انتخابية 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني القادم, حسب معطيات أوردتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وسيتوزع هؤلاء الناخبين على 124 53 مكتب اقتراع و176 12 مركز اقتراع عبر ولايات الوطن, بالإضافة إلى أربعة مناطق خاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

وحسب نفس المصدر, فإن المترشحين المنتمين للأحزاب السياسية والأحرار الموزعين عبر 17 قائمة انتخابية بولاية الجزائر, سيتنافسون على 37 مقعدا بالعاصمة التي تحوي على أكبر كتلة للهيئة الناخبة ب479 900 1 ناخبا سيؤدون واجبهم الانتخابي في 644 مركز و5130 مكتب للاقتراع, ويليها من حيث عدد الهيئة الناخبة ولاية وهران التي تحوي على 865 018 1 ناخبا سيصوتون على 20 قائمة انتخابية تتنافس على 18 مقعدا, في 285 مركز و2261 مكتب اقتراع.

ويشارك 836 964 ناخبا بولاية سطيف للتصويت على 18 قائمة انتخابية تتنافس على 19 مقعدا, وذلك عبر 610 مركز و2157 مكتب اقتراع, أما بولاية تيزي وزو فإن 15 قائمة انتخابية تشارك في التشريعيات للظفر ب 15 مقعدا وسيتم توفير 670 مركز و1200 مكتب اقتراع للهيئة الناخبة البالغ عددها 479 675 ناخب.

وبولاية باتنة, تتنافس 21 قائمة انتخابية على 14 مقعد فيما تبلغ كتلة الهيئة الناخبة 054 627 شخصا سيصوتون في 386 مركز و1457 مكتب اقتراع, ويبلغ عدد المقاعد بولاية الجلفة 14 مقعدا ستتنافس عليها 21 قائمة مقترحة على 046 553 ناخبا سيقومون بعملية الاقتراع في 249 مركز و1164 مكتب اقتراع.

وتتنافس 20 قائمة انتخابية بولاية الشلف على 13 مقعدا فيما يبلغ عدد الهيئة الناخبة 186 701 مسجلا تم توفير 342 مركز و1505 مكتب اقتراع لاستقبالهم, وبالبليدة سيقوم 542 707 ناخبا بالاختيار من بين 20 قائمة انتخابية تتنافس على 13 مقعد وذلك عبر 257 مركز و1733 مكتب اقتراع.

وفي ذات السياق, تدخل 18 قائمة انتخابية غمار التشريعيات في ولاية بجاية لمحاولة الظفر ب12 مقعدا وسيقوم 506 529 ناخبا بعملية الانتخاب في 335 مركز و1227 مكتب اقتراع, كما تتنافس 21 قائمة على 12 مقعدا بولاية تلمسان التي تحوي على 235 685 ناخبا تم توفير 369 مركز و1729 مكتب اقتراع لاستقبالهم, أما بولاية المسيلة فإن مجموع الناخبين البالغ 435 650 سيصوتون في 414 مركز و1663 مكتب اقتراع على 25 قائمة تسعى للظفر ب 12 مقعدا, وهو نفس عدد المقاعد التي تتنافس عليها 14 قائمة بولاية قسنطينة التي تبلغ الهيئة الناخبة بها 173 576 مسجلا سيؤدون واجبهم الانتخابي عبر 210 مراكز و1285 مكتب اقتراع.

وبولاية تيارت سيصوت 094 537 ناخبا في 293 مركز و1485 مكتب اقتراع على 19 قائمة تتنافس على 11 مقعدا, وكذلك الحال بالنسبة لولاية سكيكدة التي تسعى 17 قائمة انتخابية بها للظفر ب 11 مقعدا فيما يبلغ عدد الناخبين 324 592 ناخبا سيقومون بالتصويت في 353 مركز و1583 مكتب اقتراع, فيما ستتنافس 28 قائمة انتخابية على 11 مقعدا بولاية المدية التي تم بها توفير 396 مركز و1375 مكتب اقتراع للهيئة الناخبة التي بلغ عددها 888 556 ناخبا.

وحسب معطيات وزارة الداخلية فإن خمس ولايات تتقاسم نفس عدد المقاعد وهو 10 مقاعد, سيتنافس عليها في ولاية معسكر 16 قائمة انتخابية وفي ولاية بومرداس 19 قائمة وفي ولاية ميلة 17 قائمة وفي ولاية عين الدفلى 19 قائمة وفي ولاية غليزان 14 قائمة.

وبالنسبة للمناطق الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج, فقد تم توفير 13 مركز و 100 مكتب اقتراع في المنطقة الأولى (باريس) والتي تحوي على 260 463 ناخبا سيصوتون على 19 قائمة تتنافس على مقعدين, وهو نفس عدد المقاعد في المنطقة الثانية (مارسيليا) التي تحوي على 511 300 ناخبا سيصوتون على 14 قائمة في 10 مراكز و89 مكتب اقتراع, أما بالمنطقة الثالثة (العالم العربي, إفريقيا, آسيا, أوسيانا) فسيصوت 318 58 ناخبا عبر 18 مركز و93 مكتب اقتراع على 8 قوائم انتخابية تتنافس على مقعدين, وفي المنطقة الرابعة (أمريكا, أوروبا إلا فرنسا) فستتنافس 12 قائمة انتخابية على مقعدين فيما سيتم توفير 20 مركزا و108 مكاتب اقتراع لفائدة 377 133 ناخبا.

معطيات عامة حول الانتخابات التشريعية ليوم 4 مايو 2017 (مؤطر)

الجزائر- معطيات حول الانتخابات التشريعية ليوم الرابع مايو المقبل, حسب ما أوردته وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

الولاية عدد المقاعد الهيئة الناخبة عدد مراكز الاقتراع عدد مكاتب الاقتراع عدد قوائم الترشح

أدرار....................05.................788

234..........157..........................518...........................18

الشلف...................13.................186

701..........342..........................1505.........................20

الأغواط.................06.................517

259..........135..........................663...........................18

أم البواقي...............08.................794

418..........247..........................991...........................16

باتنة.....................14.................054

627..........386..........................1457.........................21

بجاية....................12.................506

529..........335..........................1227.........................18

بسكرة...................09.................449

472..........214..........................1070.........................20

بشار.....................05.................397

205..........90...........................450...........................13

بليدة......................13................542

707..........257..........................1733.........................20

البويرة...................09................594

514..........242..........................1029.........................17

تمنراست.................05................291

150..........56............................282..........................21

تبسة......................08................616

448..........243..........................993...........................17

تلمسان...................12................235

685.........369...........................1729.........................21

تيارت....................11................094

537.........293...........................1485.........................19

تيزي وزو...............15................479

675.........670...........................1200.........................15

الجزائر...................37...............479 900

1......644...........................5130.........................17

الجلفة.....................14...............046

553.........249...........................1164.........................21

جيجل.....................08...............511

419.........283...........................1025.........................23

سطيف....................19...............836

964.........610...........................2157.........................18

سعيدة......................05...............348

235.........135..........................610...........................17

سكيكدة....................11...............324

592.........353...........................1583.........................17

سيدي بلعباس..............08..............918

455.........180...........................950...........................21

عنابة.......................08..............510

432.........144...........................956...........................12

قالمة.......................06...............266

375........220...........................951...........................20

قسنطينة...................12...............173

576........210...........................1285..........................14

المدية......................11...............888

556........396..........................1357..........................28

مستغانم....................09...............570

467........324..........................1150..........................21

مسيلة......................12...............435

650........414..........................1663..........................25

معسكر....................10...............538

552........306...........................1338..........................16

ورقلة......................07...............413

301........180..........................681............................27

وهران.....................18...............865 018

1.....285..........................2261..........................20

البيض.....................05...............752

182.........108..........................465...........................20

اليزي......................05...............360

48...........30............................115..........................13

برج بوعريريج...........08...............114

430.........317..........................1005.........................19

بومرداس..................10...............387

485.........235.........................1012..........................19

الطارف....................05..............126

307.........199.........................791...........................20

تندوف......................05..............773

85..........19............................159...........................11

تيسمسيلت..................05..............779

178........146..........................475...........................11

الوادي......................08..............906

317........180..........................682...........................18

خنشلة.......................05..............899

245........224..........................777...........................19

سوق أهراس...............06..............886

318........168..........................708...........................22

تيبازة.......................07..............333

430........205..........................997...........................20

ميلة.........................10..............268

495........363..........................1193.........................17

عين الدفلى.................10..............812

474........296.........................1212..........................19

النعامة......................05..............175

149.........43...........................284..........................17

عين تموشنت...............05.............230

296........134..........................603...........................18

غرداية......................05.............971

212........137..........................677...........................17

غليزان......................10.............604

415........342..........................986...........................14

المنطقة 1: باريس..........02.............260

463........13...........................100............................19

المنطقة 2: مارسيليا........02.............511

300........10............................89.............................14

المنطقة 3: العالم العربي...02.............318

58..........18...........................93.............................08

إفريقيا. آسيا. أوسيانيا

المنطقة 4: أمريكا..........02.............377

133........20............................108...........................12

أوروبا إلا فرنسا

المجموع:....................462..........503 251 23....176

12....................124 53......................938 (