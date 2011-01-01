بوتفليقة يكرم رجال الثقافة والفن بـ "اثير" و"عشير

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الجزائر - أسدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد 31 وسام استحقاق وطني من مصف "أثير" و"عشير" تكريما لرجال العلم والثقافة والفن خلال حفل نظم بأوبرا الجزائر.

وسلم السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الأوسمة بحضور مثقفين وفنانين ووزراء حيث تسلم ابن الراحل بوعلام بسايح وسام الاستحقاق الوطني من مصف أثير.

وأسدي وسام الاستحقاق الوطني من مصف عشير لذاكرة 15 شخصية من أعلام الفن والأدب والبحث في الجزائر الذين رحلوا وتسلم ذويهم الأوسمة وهم: العالم اللساني عبد الرحمن حاج صالح, والأديب والمترجم أبو العيد دودو, والفيلسوف والمفكر نبهاني كريبع, والفيلسوف والمفكر الشيخ بوعمران, والباحث والأنثروبولوجي مولود معمري, والكاتب شعبان أوحيون, والشاعر جمال عمراني, والروائية والباحثة يمينة مشاكرة, والفنانة التشكيلية باية محي الدين (فاطمة حداد), والباحث في التراث ابراهيم بلجرب, وفنان الشعبي عمر آيت زاي (الزاهي), والموسيقار تيسير عقلة, والفنان أحمد بن بوزيد (الشيخ عطا الله), والمخرجان محمد سليم رياض والحاج رحيم.

ووشح بوسام الاستحقاق الوطني من مصف عشير عدد من الكتاب والأكاديميين والفنانين وهم مفسر القرآن الشيخ سعيد كعباش, والفنانين عبد المجيد مسكود وحسنة البشارية وأكلي يحياتن ومحمد العماري وتسلمت ابنة الفنان بلاوي الهواري وسامه بعد أن تعذر حضوره وتسلم شقيق الموسيقار فاضلي نوبلي وسامه.

وحاز ذات الوسام الشاعر والفنان لونيس آيت منقلات وعالم الآثار منير بوشناقي, والكاتبة جوهر أمحيس أوكسل والكاتب والشاعر عربي دحو والكاتب محمد الصالح الصديق والفنان التشكيلي شكري مسلي والمؤرخ ناصر الدين سعيدوني, والشاعر محمد أبو القاسم خمار.

واعتبر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في كلمة ألقاها أن "الرئيس يحتفي بالثقافة والعلم كما جرت العادة" وأن "المثقفين ورجال الادب والفن الذين شرفوا الجزائر في المحافل يشكرونه على اهتمامه الدائم" .

وشهد الحفل عرضا موسيقيا قدمت من خلاله فرقة أوبرا الجزائر جولة موسيقية لأهم أعمال الفنانين المكرمين.