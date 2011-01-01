يوم للعلم وسنة للجهل

بواسطة المسار العربي /

من " أغرب ما يغرب" ولا يصرف ولا يعرب أن يحتفل القوم عندنا بيوم العلم المصادف لوفاة العلامة الشيخ ابن باديس وكأننا نحتفل بوفاة الرجل المصلح في الوقت الذي يحتفل فيه باقي العالم بأعلامهم وعلمائهم في يوم مولدهم وليس في يوم وفاتهم، ثم أين هو العلم الذي نحتفل به وجامعاتنا حققت تقدما كبيرا في التخلف ونالت مراتب متقدمة بين اسوأ الجامعات .. وأين هو العلم والمعاهد الطبية تخرج طبيبات وأطباء يعجزون حتى على علاج الاسهال، أين هو العلم والجامعات تخرج مهندس لا يفرق بين المثلث والمربع ، أين هو العلم من يوصفون بالنخبة مجرد " قهاوجية" لدى الاحزاب السياسية. الولايات المتحدة والسويد وفيلندا وكل أوروبا ومعهم دول نمور آسيا لا بحتفلون لا بيوم علم ولا بشهر لأن عامهم كله علم ، عام كله في البحث والاكتشاف والختراع وتجريب ما يتم اختراعه وليس لهم وقت يضيعونه في يوم يرقصون فيه ويمرحون ويضحكون كما يفعل الرهط و " الهيشر" عندنا .. العلم لا يحتاج يوم بل يحتاج الى بشر يعيشون به في كل لحظة دون ان يشعر العالم انهم يعيشون في احتفال. للأسف اننا نعيش سنوات من الجهل ونخصص يوما نحتفل به بالعلم ولكنه في واقع الحال يوم كباقي الأيام فيه جهل كثير ، ومن اراد ان يسأل عن العلم في بلادي ما عليه سوى احصاء عدد الملاعب وعدد المكاتبات وعدد النوادي الليلية وعدد مراكز البحث العلمية حينها سنكتشف اننا فعلا نعيش في جهل ليس بعده جهل.