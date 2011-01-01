Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

الهدرة باطل

ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

حين يتحول المترشح للبرلمان يتحول الى ساحر في سيرك يخرج الارنب من ابطه والثعلب من اذنه فاعلم اخي المواطن اختي المواطنة ان السياسة في البلاد تحولت الى " كلون" كبير , كيف لا تصبح كذلك و نائب الغد الذي لا يملك من امره شيئا سواء بعد الفوط او قبله الا اجره في البرلمان وعلاقاته, يعد الناس بجنات عدن وانهار من لبن مصفى وخمرا لذة للشاربين و " بيرة" عربية وليست قاورية متعة للخابطين, كيف يعد المترشح الناس باسكانهم وتوظيفهم وشق البحر لهم لينجوا بانفسهم وهو لا يعلم والناس تعلم انه كذاب اشر , وربما بمكنه ان يحقق ذلك ما دام انه ساحر في سيرك " ابراك ادابرا" ويضرب بعصاه القبعة فيخرج منها ارانب وسكنات ووظائف وشقق وطرق سريعة واطنان من البطاطا, لكن دعونا نصارح انفسنا الأمارة بالغباء , هل حقق النواب سواء كانوا من المنافقين ذوي اللحى او مدعي الوطنية اكلي السحت وابتلاع الهكتارات والمليارات  الذين سبقوا وكانوا من عراة القوم واراذلهم ولكن كانوا ايضا من شرارهم امنية بعض العشرات من المواطنين الذين وعدوهم في حملة سابقة او في حملات مضت !!؟ بعضهم كان لا يعرف حتى اين يقع البرلمان فصاروا بقدرة قادر في مبنى زيغود يوسف نسوا حتى اصلهم وفصلهم , لكنهم عادوا اليوم الى قومهم ببطون سمينة يعدونهم

بالمن والسلوى وحياة لا موت بعدها ..وما دام ان الهدرة باطل فليعدوا باكثر من ذلك.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 