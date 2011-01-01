الجزائر تتوج باللقب الإفريقي للجيدو عند الرجال والسيدات

بواسطة المسار العربي /

توج المنتخب الجزائري للجيدو بالميداليتين الذهبيتين لكل من الرجال والسيدات بعد الفوزين المحققين في النهائيين أمام منتخبي تونس، ضمن البطولة الإفريقية المقامة بعاصمة مدغشقر أنتناناريفو.

وبهذا ترفع الجزائر رصيدها من الميداليات إلى 20 من بينها 9 ذهبيات و5 فضيات و 6 برونزيات.

وعند الرجال، تغلبت الجزائر، المعفاة من الدور الأول، في الدور ربع النهائي على الكامرون، ثم أزاحت مصر من الدور نصف النهائي لتطيح بتونس في النهائي وتتوج باللقب.

وعادت البرونزية عند الرجال لكل من الكامرون الفائزة على السينغال ومصر المتغلبة على أنغولا.

أما بالنسبة للسيدات، فبعدما أزاحت الجزائريات نظيراتهن الغينيات في الدور ربع النهائي، تجاوزت في الدور نصف النهائي منتخب الكامرون ليتغلبن في النهائي على تونس التي اكتفت بالفضية.

ونالت البرونزية كل من الكامرون الفائزة على مدغشقر والسينغال الفائزة هي الاخرى على غينيا.

وبهذا تتربع الجزائر على القارة الافريقية في الترتيب النهائي للميداليات متبوعة بتونس في الصف الثاني بمجموع 11 ميدالية (3 ذهب، 7 فضة، برونزية واحدة) ثم مصر التي حلت ثالثة الترتيب برصيد11 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان و7 برونزيات).

ولدى الفردي، توج بالذهبية كل من إلياس بويعقوب (اقل من 100 كلغ) وكوثر وعلال (اقل من 78 كلغ) وصونيا عسلة (+ 78 كلغ) ومريم موسى (اقل من 52 كلغ) وهود زرداني (اقل من 66 كلغ) ونجيب تمار صاحب ذهبيتي أكثر من 100 كلغ والوزن المفتوح.

وحاز على الميدالية الفضية كل من محمد رباحي (أقل من 60 كغ) والي الزين (أقل من 66 كلغ) رتيبة تاريكات (أقل من 57 كلغ) و صونيا عسله (وزن مفتوح) وايمان اغوار (اقل من 70كلغ).

أما بالنسبة للبرونزية فقد كانت من نصيب كل من بلقاضي أمينة (أقل من 63 كلغ) فايزة عيساهين (أقل من 52 كلغ) وأسامة جدي (73 كلغ) وسعاد بلكحل (اقل من 70 كلغ) وعبد الرحمن بن عمادي ومهدي ليلي (اكثر من 100 كلغ).

وعرفت البطولة الافريقية 2017 مشاركة 188 رياضي ( 113 مصارع و 75 مصارعة) من 22 دولة.