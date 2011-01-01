Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

من الواحدة صباحا إلى السادسة مساء

جمعة بدون أنترنت
19 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

أعلنت وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام  والاتصال  عن انقطاع في شبكة الانترنت يوم الجمعة   المقبل من الساعة الواحدة صباحا إلى السادسة مساء على مستوى الكابل البحري بعنابة الذي تعرض إلى أضرار جراء سوء الأحوال الجوية يوم 6 مارس المنصرم  والذي سيتم تحويله نحو منشأة جديدة.

وأوضحت الوزارة أنه "نظرا لانكشاف الكابل البحري SEA-ME-WE4وما ترتب عن ذلك   من أضرار جراء سوء الأحوال الجوية التي مست سواحل مدينة عنابة بتاريخ 6 مارس   2016  قامت مؤسسة اتصالات الجزائر بعدة إجراءات تهدف من خلالها إلى تأمين وحماية منشآتها لاسيما من حيث تهيئة غرفة آوية جديدة مؤمنة وتضمن حماية فائقة  للكابل  وذلك تعويضا للبنية التحتية الموجودة حاليا بالقرب من الشاطئ والمعرضة  للمخاطر المترتبة عن الظروف والتغيرات الجوية".

ويتم على إثر ذلك --حسب نفس المصدر-- "تحويل الكابل نحو المنشأة الجديدة   بداية من يوم 11 إلى غاية 27 ابريل 2017  وهذا عن طريق تدخل باخرة متخصصة في   مد الكوابل  تابعة لمؤسسة ELETTRAوالتي تم السماح لها بالدخول إلى المياه   الإقليمية حسب ما تتطلبه مدة الأشغال".

وفي هذا الإطار، ستشهد شبكة الانترنيت انقطاعا يوم الجمعة 14 ابريل 2017 ما   بين الساعة 1:00 والساعة 18:00  أي المدة اللازمة لإجراء التحويل نحو الوصلات  الجديدة.

وحرصا منها على استمرارية الخدمة العمومية والنشاط الاقتصادي لزبائنها من   المؤسسات و الإدارات  فان اتصالات الجزائر "اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان  استمرارية هذه الخدمة من خلال تحسين أداء تمرير الحركة المعنية وتوجيهها على  الكابل ALPAL3الذي يربط الجزائر العاصمة وبالما (اسبانيا) والكابل الأرضي  الذي يربط ولاية عنابة وبنزرت (تونس) حسب ما ينص عليه الاتفاق الوزاري المبرم  في أكتوبر 2015".

و يجدر التذكير أن هذه العملية "ستسمح بضمان حماية واستمرارية خدمة الكابل  البحري (SEA-ME-WE4)".

وعبرت اتصالات الجزائر عن "أسفها عن الازعاج الناجم عن انقطاع حركة  الانترنيت"  مشيرة إلى أن هذه العملية الوقائية "ستسمح مستقبلا بتفادي أي  تعتيم غير متحكم فيه على الشبكة  علما أن كل تصليح أو تدخل على الكابل يستلزم  استئجار باخرة لمد الكوابل تكون فترة استعمالها وتدخلها مرهونة بالشركات  المتخصصة في هذا المجال".

 

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 