جمعة بدون أنترنت

بواسطة المسار العربي /

أعلنت وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال عن انقطاع في شبكة الانترنت يوم الجمعة المقبل من الساعة الواحدة صباحا إلى السادسة مساء على مستوى الكابل البحري بعنابة الذي تعرض إلى أضرار جراء سوء الأحوال الجوية يوم 6 مارس المنصرم والذي سيتم تحويله نحو منشأة جديدة.

وأوضحت الوزارة أنه "نظرا لانكشاف الكابل البحري SEA-ME-WE4وما ترتب عن ذلك من أضرار جراء سوء الأحوال الجوية التي مست سواحل مدينة عنابة بتاريخ 6 مارس 2016 قامت مؤسسة اتصالات الجزائر بعدة إجراءات تهدف من خلالها إلى تأمين وحماية منشآتها لاسيما من حيث تهيئة غرفة آوية جديدة مؤمنة وتضمن حماية فائقة للكابل وذلك تعويضا للبنية التحتية الموجودة حاليا بالقرب من الشاطئ والمعرضة للمخاطر المترتبة عن الظروف والتغيرات الجوية".

ويتم على إثر ذلك --حسب نفس المصدر-- "تحويل الكابل نحو المنشأة الجديدة بداية من يوم 11 إلى غاية 27 ابريل 2017 وهذا عن طريق تدخل باخرة متخصصة في مد الكوابل تابعة لمؤسسة ELETTRAوالتي تم السماح لها بالدخول إلى المياه الإقليمية حسب ما تتطلبه مدة الأشغال".

وفي هذا الإطار، ستشهد شبكة الانترنيت انقطاعا يوم الجمعة 14 ابريل 2017 ما بين الساعة 1:00 والساعة 18:00 أي المدة اللازمة لإجراء التحويل نحو الوصلات الجديدة.

وحرصا منها على استمرارية الخدمة العمومية والنشاط الاقتصادي لزبائنها من المؤسسات و الإدارات فان اتصالات الجزائر "اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية هذه الخدمة من خلال تحسين أداء تمرير الحركة المعنية وتوجيهها على الكابل ALPAL3الذي يربط الجزائر العاصمة وبالما (اسبانيا) والكابل الأرضي الذي يربط ولاية عنابة وبنزرت (تونس) حسب ما ينص عليه الاتفاق الوزاري المبرم في أكتوبر 2015".

و يجدر التذكير أن هذه العملية "ستسمح بضمان حماية واستمرارية خدمة الكابل البحري (SEA-ME-WE4)".

وعبرت اتصالات الجزائر عن "أسفها عن الازعاج الناجم عن انقطاع حركة الانترنيت" مشيرة إلى أن هذه العملية الوقائية "ستسمح مستقبلا بتفادي أي تعتيم غير متحكم فيه على الشبكة علما أن كل تصليح أو تدخل على الكابل يستلزم استئجار باخرة لمد الكوابل تكون فترة استعمالها وتدخلها مرهونة بالشركات المتخصصة في هذا المجال".