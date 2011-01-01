مهرجان وهران يكرم كريمة مختار، حسن الحسني، مولود معمري وبشار إبراهيم

بواسطة المسار العربي /

اختار مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في طبعته العاشرة تكريم مجموعة من الاسماء الكبيرة في عالم السينما، حيث سيكرم هذه السنة الفنانة المصرية الكبيرة كريمة مختار بمرور 100 سنة على ميلاد هذه الممثلة التي قدمت الكثير للسينما العربية وتبقى أعمالها شاهدة على تاريخها الكبير في الفن السابع، وسيستلم تكريم كرمية مختار ابنها الاعلامي معتز الدمرداش، كما يحتفي المهرجان بالفنان الجزائري الراحل حسن الحسني الذي قدم روائع السينما الجزائرية وشارك في العديد من الاعمال السينمائية الخالدة، وسيتم تقديم كتاب عن مساره أنجزه الكاتب سعيد بن زرقة.

الدورة العاشرة من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي تحتفل كذلك بمئوية واحد من عمالقة الادب الجزائري وهو الكاتب الراحل مولود معمري صاحب "الربوة المنسية"، والذي حولت رواياته لأعمال سينمائية كبيرة وهو ول رئيس لاتحاد الكتاب الجزائريين، كما سيكرم المهرجان الناقد السينمائي الفلسطيني بشار إبراهيم الذي رحل عنا قبل أيام الذي يعتبر أحد ابرز الأقلام السينمائية النقدية في العالم العربي وساهم في إثراء المكتبة السينمائية العربية بالعديد من الاصدارات في مجال السينما.