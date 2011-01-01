تنويه خاص لفيلم "تيمقاد" بجنيف

بواسطة المسار العربي /

حظي الفيلم الطويل "تيمقاد" للمخرج الفرانكوجزائري فابريس بن شاوش بتنويه خاص في الطبعة 12 للمهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجنيف (Fifog) حسب ما أعلن عنه المنظمون وهو فيلم يتناول موضوع العودة إلى الوطن الأصل.

ودخل الفيلم المنافسة في صنف الأفلام الطويلة إلى جانب 35 عملا آخرا من بينه فيلم "المنشق" ( 2015) بإخراج مشترك للجزائري حميد سايجي مع البريطاني جوناثان ماسو و"الآن بإمكانهم العودة" (2016) لسليم براهيمي ليحوز التنويه عن "آداء الممثلين وأصالة السيناريو" وفق تقرير لجنة التحكيم على الموقع الرسمي للمهرجان.

ويحكي الفيلم الذي شارك فيه سيد أحمد أقومي, فطومة بوعماري, لعمري كعوان وسمير الحكيم وكتب نصه المخرج رفقة عزيز شواقي في 90 دقيقة عودة باحث الآثار جمال إلى أرض أجداده من أجل حفريات اثرية ليتعرف على السكان المحليين المنشغلين بفريقهم "جوفانتيس تيمقاد" الذي يبحث عن مدرب للتأهل لدورة عالمية.

وأنتج الفيلم الطويل "تيمقاد" بالشراكة بين الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي والمنتجين الخاصين "بي أل أفلام" (BL.Films) و"عالية أفلام" (Alia films).

وحاز الفليم الطويل "برافو فيرتوس"(Bavo virtuose) للمخرج ليفو مينازيان و"مالاريا" لبرويز شهبازي على"الفيفوغ الذهبي", بينما حاز "ويدينغ دينس" (Wedding Dance) على "الفيفوغ الفضي".

تأسس المهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجنيف سنة 2006 ليكون واجهة لسينما الشرق من خلال عروض ونقاشات ولقاءات بين مهنيي الفن السابع.