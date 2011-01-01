جبهة البوليساريو.. الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي

بواسطة المسار العربي /

أكد المستشار القانوني لأمانة اللجنة الاقتصادية الأممية لأفريقيا أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأمم المتحدة.

جاء ذلك في رد المستشار القانوني لأمانة اللجنة الاقتصادية الأممية لأفريقيا على ادعاءات المغرب ب"عدم أحقية المشاركة الصحراوية في الاجتماع المشترك الذي تنظمه اللجنة مع الاتحاد الأفريقي" حيث قال أن الصحراء الغربية إقليم لا يتمتع بالاستقلال وعضو في اللجنة وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأمم المتحدة وفقا لقرار الجمعية العامة 34/37 الصادر منذ 1979.

وكانت محاولات المغرب الفاشلة واعتراضها على مشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية متعللة بعدم عضويتها في الأمم المتحدة أفشلت في شهر مارس الماضي الاجتماع الوزاري المشترك بين مفوضية الاتحاد الأفريقي و اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة حيث دفعت هذه العراقيل المغربية اللجنة المشتركة والاتحاد الأفريقي لإلغائه ثم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

وأصدر الاتحاد الأفريقي أمس الاثنين مذكرة شفهية تم توزيعها على جميع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء حمل فيها المغرب مسؤولية إفشال الاجتماع الوزاري المشترك بين مفوضية الاتحاد الافريقي و اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للامم المتحدة حول التنمية الاقتصادية الذي احتضنته العاصمة السينغالية دكار نهاية مارس الماضي.

وفصلت مفوضية الاتحاد الأفريقي الأسباب التي دفعتها هي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا لإلغاء ثم تأجيل عقد الاجتماعات السنوية المشتركة العاشرة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط والتكامل الاقتصادي ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين بداكار.

وعرضت المذكرة تسلسل تاريخي للاجتماعات هذه والكيفية التي كانت تنظم بها وصولا إلى هذا الاجتماع العاشر الأخير الذي لم تنجح المنظمتان في عقده بسبب "العرقلة المغربية والتشويش الذي فرضه الوفد المغربي ثم تعنته ورفضه احترام قواعد الإجراءات الجاري بها العمل والتي تفند كل ادعاءاته".

وأشارت المذكرة إلى أن الطرفين المنظمين للاجتماع قد حاولا إقناع المغرب بالعدول عن عرقلته لكنهما لم تتوصلا لحل معه مما اضطرهما لإلغاء الاجتماع والإعلان الرسمي عن تأجيله.