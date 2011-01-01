تدمير ثلاثة مخابيء للإرهابيين

بواسطة المسار العربي /

مكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي الأحد من تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ولغم تقليدي الصنع وبرميلين يحويان معدات تفجير ومواد غذائية بكل من ولايتي برج بوعريريج وباتنة، حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه في "إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 09 أبريل 2017 بكل من برج بوعريريج وباتنة (الناحية العسكرية الخامسة) ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين ولغم تقليدي الصنع وبرميلين يحويان معدات تفجير ومواد غذائية".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام (الناحية العسكرية السادسة) "أربع (04) مركبات رباعية الدفع و20 قنطارا من المواد الغذائية وثلاثة (03) مولدات كهربائية ومطرقتي (02) ضغط وكيلوغرامين (02) من المتفجرات فيما حجزت مفرزة أخرى 12 قنطارا من مادة التبغ ببسكرة (الناحية العسكرية الرابعة)".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر من حراس الحدود بكل من تلمسان الأغواط (الناحية العسكرية الثانية) إليزي وبسكرة (الناحية العسكرية الرابعة) 68 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".