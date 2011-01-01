النفط يرتفع بعد إغلاق حقل الشرارة الليبي

بواسطة المسار العربي /

صعدت أسعار النفط، بعد أنباء عن إغلاق حقل الشرارة الليبي حيث عطل بعضهم خط أنابيب نفط يربط الحقل بمرفأ الزاوية .

وبحلول الساعة 13:19 بتوقيت موسكو (10:19 بتوقيت غرينيتش)، ارتفع سعر برميل النفط مزيج "برنت" بنسبة 0.81% أي بنحو 45 سنتا ليبلغ 55.69 دولار.

كما نما سعر برميل النفط الأمريكي الخفيف غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.71% أو بحوالي 37 سنتا ليصل إلى 52.61 دولار.

يأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، أن إنتاج النفط في حقل "الشرارة" أكبر حقل في ليبيا توقف بعد أسبوع فقط من استئناف نشاطه.

وقبل إغلاق الحقل، بلغ إجمالي حجم الإنتاج في ليبيا نحو 700 ألف برميل يوميا. إذ يستخرج من حقل الشرارة لوحده زهاء 200 ألف برميل نفط يوميا. كما يتوقع أن يصل الحد الأقصى من الإنتاج فيه إلى حوالي 330 ألف برميل يوميا.