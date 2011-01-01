برلين تحذر واشنطن من التصعيد العسكري في سوريا

بواسطة المسار العربي /

حذر وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، الولايات المتحدة من التصعيد العسكري في سوريا، داعيا واشنطن إلى الكف عن شن عمليات عسكرية أخرى ضد دمشق.

وقال غابرييل في حوار مع قناة "ZDF": "يجب ألا نراهن فقط على العمل العسكري، لأنه يزيد الوضع تأزما ويؤدي إلى سقوط عدد أكبر من الضحايا".

وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن الدبلوماسيين الأوروبيين يعتزمون تحذير واشنطن من التصعيد العسكري، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأسبوع القادم، موضحا أن ذلك من شأنه الزج بأطراف أخرى في الصراع وليس فقط سوريا.

وأكد غابرييل أن الصراع في سوريا لا يمكن تسويته إلا عن طريق المحادثات بمشاركة جميع الأطراف، بما فيها إيران وروسيا والسعودية والولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن مدمرات أمريكية قصفت بصواريخ توماهوك، فجر الجمعة 7 نيسان، مطارا عسكريا في مدينة حمص وسط البلاد.