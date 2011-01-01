ترحيل 22 بالعاصمة سيعرف توزيع 4000 وحدة سكنية

بواسطة المسار العربي /

سيتم توزيع زهاء 4000 وحدة سكنية على قاطني البيوت القصديرية عبر ثلاث مراحل أساسية وذلك في إطار عملية الإسكان 22 لولاية الجزائر التي ستنطلق مرحلتها الأولى قبيل 4 ماي المقبل، حسبما أعلنه والي العاصمة.

وستنفذ خطة توزيع السكنات الجديدة على سكان الأحياء الفوورية ضمن عملية الترحيل 22 عبر 3 مراحل و منها 2000 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري و 2000 أخرى اجتماعي تساهمي حسبما أوضحه الوالي عبد القادر زوخ خلال زيارة ميدانية عبر بلديات شرق العاصمة.

واعتبر المسؤول أن بعد توزيع تلك الكمية من السكنات ستكون العاصمة قد استكملت حملة القضاء على البيوت القصديرية عبر ولاية الجزائر. وأوضح أن التفكير جاري في سبل تغيير وجه العاصمة إلى ما يليق بها من مكانة.

كما وقف الوالي على جملة من المشاريع التنموية عبر بلديات التابعة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء التي سجلت أكبر عدد من عمليات الترحيل واسترجعت عقارات هامة حولت للصالح العام. و دشن بالمناسبة فضاءات ترفيهية و ثقافية و 10 ملاعب جوارية.

وشدد السيد زوخ لدى معاينته لزهاء 35 نقطة تنموية عبر 7 بلديات على ضرورة أن تسهر الجماعات المحلية على تطبيق مخطط التنمية المحلية و تساهم في تحسين المحيط العام للمواطن بتوفير فضاءات للترفيه و التثقيف و كذا القضاء على المظاهر السلبية المشوهة للمحيط العام.

وكشف ذات المسؤول من بلدية المرسى عن انطلاق أول رحلة بحرية من محطة تمنفوست صوب ميناء الجزائر في غضون الموسم الصيفي 2017. و قد اكتملت بها الأشغال القاعدية بنسبة 100 % فيما وصلت أشغال المتعلقة برصو باخرة النقل إلى 50% حسب المشرفين على المشروع.

وببلديات المحمدية و الدار البيضاء و باب الزوار دعا الوالي المواطنين و المسؤولين معا إلى التعجيل بنزع الهوائيات المقعرة و تعويضها بهوائي مشترك كما سجل ملاحظات على عمليات تهيئة الواجهات و طلب التفكير في نموذج موحد في اختيار الألوان و المواد المجملة لها.

أما ببلدية برج الكيفان فوقف المسؤول على أشغال تهيئة الحصن التركي سطمبولي ببلدية برج الكيفان الذي سيحول إلى مرفق عمومي يمكن استغلاله في السياحة المحلية للبلدية. كما ستستفيد الأخيرة من رصيف استجمام بالضفة الخضراء بطول 20 ألف متر مربع و تخصيص ممرات للدراجات و الراجلين و مساحات خضراء بقدر 2700 متر مربع.

وبالدار البيضاء، أوضح رئيس البلدية إلياس قمقامي أن مخطط التنمية المحلية خصص له 450 مليار سنتيم و يتضمن تفعيل مخطط لفك الخناق المروري على البلدية بفتح منافذ جديدة عبر الطريق السريع الشرقي و آخر صوب المطار الدولي.