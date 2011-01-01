كأس الجزائر ... الفاف تبرمج المباراتين بملعب 5 جويلية

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قررت لجنة منافسات كأس الجزائر التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) برمجة مباراتي الدور نصف النهائي لكأس الجزائر في كرة القدم لموسم (2016-2017) لصنف الأكابر بملعب 5 جويلية الأولمبي، (الجزائر) حسب ما أعلنت عنه الرابطة المحترفة السبت.

وستجمع المباراة الأولى يوم الثلاثاء 18 أبريل بين شباب بلوزداد و اتحاد بلعباس بينما تدور الثانية يوم السبت 22 أبريل بين مولودية الجزائر ووفاق سطيف.

وكان فريقا شباب بلوزداد ومولودية الجزائر قد أبديا في وقت سابق عن رغبتهما في استقبال منافسيهما على التوالي بملعب 20 أوت (الجزائر) و ملعب عمر حمادي (بولوغين)، قبل أن ترفض لجنة منافسات كأس الجزائر طلب الناديين العاصميين.

أما نهائي كأس الجزائر لهذا الموسم فسيحتضنه ملعب 5 جويلية (الجزائر) يومالأثنين 1 مايو (سا .30ر16) حسب ما أعلنت عنه الخميس، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وكانت مولودية الجزائر قد توجت بكأس الموسم الماضي (2015-2016) على حساب مصر حسين داي (1-0).