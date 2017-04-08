الجنادية تحتفي بالراحل "طارق حموش"

بواسطة المسار العربي /

أحيت الجمعية الثقافية "الجنادية" لمدينة بوفاريك أمس حفلا موسيقيا بمناسبة إطلاق البومها الجديد الخاص بنوبة الماية و الذي يحمل عنوان "صاحت الاطيار"، هذا الأخير أدي على الركح لأول مرة يوم الخميس بقاعة ابن زيدون بحضور كل أعضاء الفرقة مع تقديم مقتطفات من "نوبة الماية" بالإضافة الى بعض المقاطع من الحوزي .

فيما قدمت جمعية الجنادية حفلا فنيا لتكريم الراحل "طارق حموش" أمس السبت بالنادي الثقافي عيسى مسعودي بالاذاعة الوطنية حيث أحيى الحفل كل من الفنانة لامية ماديني و الفنان نسيم بوغزالة بمرافقة موسيقيي فرقة "الجنادية" لتقديم البوم خاص بتكريم الراحل بعنوان" أصدقاء طارق حموش"

للإشارة فان الجمعية اختارت تكريم الراحل الذي كان ضمن جمعية "السندوسية" للجزائر العاصمة و الذي كان على علاقة وطيدة بجمعية "الجنادية" لمدينة بوفاريك حيث كان يقدم دروسا لأعضائها في الة "الكويطرة" و كذا الأداء.

و يحمل البوم "أصدقاء طارق حموش" لمسة خاصة حيث أدخلت فيه عدة الات تضفي عليه طابعا عصريا.

و حضر التكريم عائلة الفقيد التي عرضت على الجمهور الة "الكويطرة" الخاصة بالراحل طارق حموش.