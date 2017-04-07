الرئيس يحيل خمس وزراء على عطلة

بواسطة المسار العربي /

أحال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة في 4 ماي على العطلة ابتداء من يوم السبت المقبل حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان أنه "طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادة 93 و بعد استشارة الوزير الأول أحال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة السادة والسيدات الوزراء و الوزير المنتدب المترشحين للانتخابات التشريعية التي ستنظم في 4

مايو المقبل على العطلة ابتداء من السبت 8 أبريل 2017.

كما قام رئيس الجمهورية بتكليف السادة أعضاء الحكومة الوارد ذكرهم أدناه بضمان النيابة عن الوزراء الذين أحيلوا على العطلة. و يتعلق الأمر ب:

- السيد نور الدين بوطرفة وزير الطاقة وزير الموارد المائية و البيئة بالنيابة .

- السيد محمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير التعليم العالي و البحث العلمي بالنيابة.

- السيد عز الدين ميهوبي وزير الثقافة وزير العلاقات مع البرلمان بالنيابة.

- السيد محمد عيسى وزير الشؤون الدينية و الأوقاف وزير المجاهدين بالنيابة .

- السيد عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات وزير الأشغال العمومية والنقل بالنيابة.