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المترشحين لتشريعيات 4 مايو

الرئيس يحيل خمس وزراء على عطلة
07/04/2017 12:49:00
 
بواسطة المسار العربي /

أحال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة في 4 ماي على العطلة ابتداء  من يوم السبت المقبل حسبما أفاد به  بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان أنه "طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادة 93 و بعد استشارة  الوزير الأول  أحال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة السادة والسيدات  الوزراء و الوزير المنتدب المترشحين للانتخابات التشريعية التي ستنظم في 4 

مايو المقبل على العطلة ابتداء من السبت 8 أبريل 2017.

كما قام رئيس الجمهورية بتكليف السادة أعضاء الحكومة الوارد ذكرهم أدناه  بضمان النيابة عن الوزراء الذين أحيلوا على العطلة. و يتعلق الأمر ب: 

- السيد نور الدين بوطرفة وزير الطاقة  وزير الموارد المائية و البيئة  بالنيابة .

- السيد محمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين  وزير التعليم العالي و  البحث العلمي بالنيابة.

  - السيد عز الدين ميهوبي وزير الثقافة  وزير العلاقات مع البرلمان بالنيابة.

  - السيد محمد عيسى وزير الشؤون الدينية و الأوقاف  وزير المجاهدين بالنيابة  .

- السيد عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات  وزير الأشغال العمومية والنقل بالنيابة.

 

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