مقتل 9 مدنيين بينهم 4 أطفال جراء الضربات الأمريكية على ريف حمص

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أفادت وكالة "سانا" السورية بمقتل 9 مدنيين بينهم 4 أطفال وإصابة 7 آخرين جراء الضربات الأمريكية على ريف حمص.

وأوضحت أن الضحايا المدنيين سقطوا في قرى الحمرات والشعيرات والمنزول حيث لحقت أضرار كبيرة بمنازل سكنية جراء سقوط الصواريخ الأمريكية التي استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية القريبة.

وأوضحت الوكالة أن صاروخين سقطا على قرية الشعيرات، ما تسبب بمقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال بالإضافة إلى دمار كبير لحق بالمنازل.

كما سقط صاروخ آخر على قرية الحمرات ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وإصابة 7 مدنيين بسقوط صاروخ فوق منازل سكنية وسط قرية المنزول التي تبعد نحو 4 كم عن قاعدة الشعيرات الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن 23 صاروخا أمريكيا فقط من أصل 59 أصابت قاعدة الشعيرات، مضيفة أنه تجري عمليات البحث عن بقية الصواريخ التي أطلقتها مدمرتان أمريكيتان في البحر المتوسط.

وفي وقت سابق أكدت القيادة العامة للجيش السوري مقتل 6 عسكريين سوريين جراء الضربة الأمريكية، فيما نقلت وزارة الدفاع الروسية عن قيادة قاعدة "الشعيرات" أن 6 عسكريين آخرين أصيبوا بحروق أثناء مشاركتهم في إخماد الحرائق بالقاعدة.

الولايات المتحدة تستهدف مطارا عسكريا سوريا بـ 59 صاروخا من طراز توماهوك

أطلق الجيش الأمريكي، فجر اليوم الجمعة، 59 صاروخا من طراز توماهوك من مدمرتين للبحرية الأمريكية على مطار الشعيرات العسكري (طياس)، جنوب شرق مدينة حمص، وسط سوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جيف ديفيز، إن من بين الأهداف طائرات وأنظمة للدفاع الجوي.

وأضاف للصحفيين: "استهدفت هذه الصواريخ طائرات وحظائر طائرات محصنة ومناطق لتخزين الوقود والإمدادت اللوجستية ومخازن للذخيرة وأنظمة دفاع جوي وأجهزة رادار".

وتابع أن الجيش الأمريكي أخطر القوات الروسية مسبقا بضرباته على قاعدة جوية سورية، ولم يقصف أجزاء من القاعدة يعتقد أن عسكريين روس متواجدين فيها.