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مصالح أمن الجزائر تطيح بمرقي عقاري نصاب
21 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / كهينة.ب

تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر، بعد تحريات وأبحاث مكثفة من إلقاء القبض على مرقي عقاري، محل تهم بالنصب و السرقة على مستوى شاطئ النخيل ببلدية سطاولي.

حيث تعود تفاصيل وقائع القضية إلى شهر نوفمبر2016، أين تقدم مواطن إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، لإيداع شكوى ضد أحد المرقين العقاريين، بتهمة النصب و السرقة التي راح ضحيتها، بعد سماع أقوال المشتكي، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بمباشرة التحريات المعمقة حول المعني بالأمر محل الشكوى و الإشتباه، حيث أفضت هذه الأخيرة إلى أن هذا الأخير محل ثلاثة أوامر بالقبض صادرة عن محكمة قسنطينة، لأجل قضايا متعلقة بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، راح ضحيتها العديد من الأشخاص من بينهم صاحب عريضة الشكوى محل المتابعة، بالإضافة لستة قرارات نهائية بالحبس من أجل أفعال إصدار شيكات بدون رصيد.

في نفس الصدد و بعد إيقاف المشتبه فيه، تم إحالته أمام نيابة محكمة الشراقة، قبل أن يتم تحويله إلى الجهة الطالبة، التي أصدرت ضده أمر إيداع بالحبس المؤقت.

 

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