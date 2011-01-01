الإعدام لولطاش

بواسطة المسار العربي /

التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة جنايات الجزائر العاصمة الاثنين عقوبة الإعدام في حق شعيب ولطاش المتهم باغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي.

وطلب النائب العام عكروت العربي في مرافعته "تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المتهم نظرا لخطورة وقائع الجريمة التي ارتكبت في حق المسؤول الأول عن جهاز الشرطة المكلف بحماية المواطنين وفي مكتبه الشخصي".

وركز النائب العام في مرافعته التي دامت ساعتين على"التناقض في التصريحات" التي أدلى بها المتهم ولطاش عبر مختلف مراحل التحقيق, مبرزا أن هذا "التناقض يبحث من خلاله المتهم عن وسيلة نجاة ".

وأرجع سبب "ارتكابه لهذه الجريمة الى اكتشاف المدير العام للأمن الوطني منح ولطاش بصفته رئيس لجنة عصرنة المديرية صفقة تتعلق بتزويد المديرية بوسائل الاعلام الألي لصهره المدعو ساطور توفيق مقابل مبالغ خيالية".

وتعود خلفيات القضية حسب النائب العام الى تاريخ 7 فبراير 2010 حينما أرسل الضحية علي تونسي رسالة شخصية الى ولطاش, "يطلب فيها منه توضيحات حول مدى صحة منح الصفقة لصهره, مما أثار حفيظة ولطاش الأمر الذي دفع به الى ارتكاب هذه الجريمة", يضيف النائب العام.

وأضاف أنه في يوم وقوع الجريمة في 25 فبراير 2010 "اطلع المتهم على مقال بجريدة النهار يتحدث عن تجميد المدير العام للأمن الوطني لمهام رئيس الوحدة الجوية فذهب ولطاش في نفس اليوم الى مكتب المدير العام طالبا منه تأجيل اجتماع المدراء المركزيين حتى يتفادى اهانته في هذا الاجتماع الذي كان سيخصصه علي تونسي للوقوف على نتائج عصرنة جهاز الشرطة".

للإشارة تتواصل مجريات محاكمة قضية اغتيال علي تونسي بمحكمة جنايات العاصمة بالاستماع لمرافعات هيئة دفاع المتهم شعيب ولطاش ومن المقرر أن تدخل القضية في المداولة للنطق بالحكم في وقت لاحق.