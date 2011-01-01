شرطي يحبط تفجير انتحاري في قسنطينة

بواسطة المسار العربي /

أحبط شرطي عملية انتحارية استهدفت الأمن الحضري رقم 13 بقسنطينة، وهذا بعد تدخله الذي وصفه الشهود بالشجاع، حين أطلق النار على حزام ناسف كان يرتديه ارهابي انتحاري، وجنب حصول ما هو أسوء

كشفت مصادر متطابقة في قسنطينة إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا حاول تفجير نفسه بالقرب من مركز أمني ووسط بنايات سكنية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينهم عنصرا أمن، ومقتل منفذ الهجوم.

وأفادت المصادر بأنه "سمع دوي انفجار قرب الأمن الحضري رقم 13 بباب القنطرة في قسنطينة".

وسارعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجرحى إلى المستشفى، فيما طوقت قوات الأمن المنطقة.

وتعالت الأصوات الرافضة لهذا العمل الجبان، ودع العديد الى الالتفاف والتضامن للتصدي لمثل هذه المحاولات والمناوشات الجبانة.