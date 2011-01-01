المشهد الإعلامي العربي والعالمي يتعزز بصدور جريدة "الفيصل" الإلكترونية
تعززت الساحة الإعلامية الدولية بمولود إعلامي جديد يحمل اسم "الفيصل" وهي جريدة الكترونية تعنى بقضايا الفكر والواقع. وتعتبر جريدة "الفيصل" أول صحيفة شاملة، ساخرة ـ مضادة ـ ومناهضة لأي عُنصرية فكرية وثقافية واجتماعية في المعمورة، باللغتين ( عربي وفرنسي) .. تصدر من باريس وهي حسب القائمين عليها " صحيفة " صوت من لا صوت لهم "! ولمكافحة التعتيم والتنديد بكل أشكال الظلم أينما وُجدَ! وحسب الكاتب و الإعلامي "لخضر خلفاوي" مدير التحرير و مسؤول النشر؛ فإن الهدف من هذا المنبر الجديد هو تعرية الواقع من خلال الكتابة الإعلامية شاملة كانت أو ساخرة دون تحيّز لجهة أو أخرى؛ محاولين - حسبه- أن تكون صحيفة " الفيصل" جريدة كل الذين تمّ كتم أصواتهم وتهميش أرائهم! شرطها الوحيد أن تتميّز كل أطروحات الصحيفة بالمصداقية والحيّاز وخصوصا " الكفاءة الفكرية والمهنية؛ لا مكان للأقلام الرديئة، الانتهازية والوصولية والانتفاعية، حيث ترحب "الفيصل" بأقلام النخبة العربية ومن باقي دول العالم الأخرى لإثراء هذا المشروع و التقدم معا.. أو لنشيّد معا (منارة أخرى ) للرأي الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي ؛ لتكون قبلة لكل من له رغبة في التنوع و الاستفادة والمشاركة في بناء مستقبل نحلم أن يكون أفضلا من حاضرنا الكارثي.!" ويذكر جريدة "الفيصل" تم إطلاقها في بداية السنة تحت شعار " صحيفة صوت من لا صوت لهم !" وتضم العديد من الأبواب التي تهم بمختلف شرائح المجتمع العربي والغربي ونخبه الفكرية والثقافية وتسعى إلى أن تكون منصة للفكر الحر والخبر المتوازن والموضوعي.