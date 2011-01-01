‎المشهد الإعلامي العربي والعالمي يتعزز بصدور جريدة "الفيصل" الإلكترونية

بواسطة المسار العربي /

‎تعززت الساحة الإعلامية الدولية بمولود إعلامي جديد يحمل اسم "الفيصل" وهي جريدة الكترونية تعنى بقضايا الفكر والواقع. وتعتبر جريدة "الفيصل" أول صحيفة شاملة، ساخرة ـ مضادة ـ ومناهضة لأي عُنصرية فكرية وثقافية واجتماعية في المعمورة، باللغتين ( عربي وفرنسي‫)‬ ‫..‬ تصدر من باريس وهي حسب القائمين عليها " صحيفة " صوت من لا صوت لهم "! ولمكافحة التعتيم والتنديد بكل أشكال الظلم أينما وُجدَ! وحسب الكاتب و الإعلامي ‫"‬لخضر خلفاوي‫"‬ مدير التحرير و مسؤول النشر؛ فإن الهدف من هذا المنبر الجديد هو تعرية الواقع من خلال الكتابة الإعلامية شاملة كانت أو ساخرة دون تحيّز لجهة أو أخرى؛ محاولين - حسبه- أن تكون صحيفة " الفيصل" جريدة كل الذين تمّ كتم أصواتهم وتهميش أرائهم! شرطها الوحيد أن تتميّز كل أطروحات الصحيفة بالمصداقية والحيّاز وخصوصا ‫"‬ الكفاءة الفكرية والمهنية؛ لا مكان للأقلام الرديئة، الانتهازية والوصولية والانتفاعية، حيث ترحب "الفيصل" بأقلام النخبة العربية ومن باقي دول العالم الأخرى لإثراء هذا المشروع و التقدم معا.. أو لنشيّد معا (منارة أخرى ) للرأي الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي ؛ لتكون قبلة لكل من له رغبة في التنوع و الاستفادة والمشاركة في بناء مستقبل نحلم أن يكون أفضلا من حاضرنا الكارثي.!‫"‬ ‫ويذكر جريدة "الفيصل" تم إطلاقها في بداية السنة تحت شعار " صحيفة صوت من لا صوت لهم ‫!‬" وتضم العديد من الأبواب التي تهم بمختلف شرائح المجتمع العربي والغربي ونخبه الفكرية والثقافية وتسعى إلى أن تكون منصة للفكر الحر والخبر المتوازن والموضوعي‫.‬ ‬