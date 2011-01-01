بعد الأنباء القادمة من أمريكا..النفط يترنح

بواسطة المسار العربي /

أنهت أسعار النفط تعاملات الجمعة، 24 فبراير/شباط، على انخفاض بفعل المخاوف بشأن زيادة الإمدادات الأمريكية، والتي طغى أثرها على تعهدات "أوبك" بزيادة مستوى الالتزام بتخفيض الإنتاج.

وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية، للأسبوع السادس على التوالي، لتواصل التعافي المستمر منذ 9 أشهر، حسبما ذكرت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، الجمعة.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج "برنت" عند التسوية بمقدار 59 سنتا أو 1.04% إلى 55.99 دولار للبرميل، بينما تراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بمقدار 46 سنتا أو 0.84% إلى 53.99 دولار للبرميل.

لكن الخامين حققا مكسبا أسبوعيا بلغت نسبته 1.1% رغم انخفاضهما خلال تداولات الجمعة.