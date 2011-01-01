جوائز سيزار: إيزابيل أوبير أفضل ممثلة عن "إيل" الفائز بأفضل فيلم

بواسطة المسار العربي /

توجت الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير بجائزة أفضل فيلم في جوائز سيزار عن دورها في فيلم "إيل" الذي فاز بدوره بجائزة أفضل فيلم. وجائزة سيزار هي جائزة مرموقة تمنح للأفلام الفرنسية، أي ما يعادل جائزتي أوسكار وبافتا بالنسبة للأفلام الناطقة بالإنكليزية. وفاز بجائزة أفضل ممثل غاسبار أولييل عن فيلم "جوست لا فان دو موند" (فقط نهاية العالم) الذي فاز بدوره بثلاث جوائز.

فاز فيلم "إيل" من إخراج الهولندي بول فيرهوفين مساء الجمعة في باريس بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز سيزار السينمائية الفرنسية، فيما نالت بطلته إيزابيل أوبير جائزة أفضل ممثلة.

وعرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي، لكنه خرج خالي الوفاض في أيار/مايو 2016، إلا أنه عاد وفاز بجائزة غولدن غلوب أفضل ممثلة وجائزة أفضل فيلم أجنبي.

والممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير من الأوفر حظا للفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة الأحد.

ويروي الفيلم قصة امرأة أعمال تتعرض للاغتصاب في منزلها البورجوازي من قبل رجل ملثم يوسعها ضربا، إلا أنها ستطارده.

وفي فئة الرجال فاز غاسبار أولييل بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "جوست لا فان دو موند" (نهاية العالم فقط) لكزافييه دولان الذي فاز بثلاث جوائز سيزار الأحد.

ويقوم الممثل البالغ 32 عاما بدور لوي، وهو مثلي جنسيا وكاتب ناجح يلتقي مجددا بعائلته بعد غياب دام 12 عاما ليبلغ أفرادها أنه سيموت قريبا.