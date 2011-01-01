الوفاق يستعيد الصدارة بفوز مثير على العميد

بواسطة المسار العربي /

عاد وفاق سطيف بفوز ثمين من العاصمة بعد تغلبه على مولودية الجزائر بنتيجة هدفين لهدف، على ملعب 05 جويلية لحساب الجولة 21 من دوري المحترفين الجزائري.

وحقق وفاق سطيف الفوز رغم تأخره في النتيجة، وخوضه الربع ساعة الأخير من المباراة منقوصا، لطرد لاعبه زكريا حدوش في الدقيقة 73.

تمكن مولودية الجزائر من فتح باب التسجيل في الدقيقة 23 بواسطة كرة صاروخية من زكريا منصوري من على بعد 20 متر.

وتدارك وفاق سطيف الأمور مع بداية الشوط الثاني، وتمكن من معادلة الكفة في الدقيقة 48 من زمن المباراة بركلة جزاء انبرى لها رشيد ناجي بنجاح.

وقاد ناجي هجمة مرتدة سريعة ووزع الكرة ناحية تام مبانج، الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 79، بعد أن وجد نفسه وجها لوجه مع الحارس فوزي شاوشي.

واستعاد وفاق سطيف المركز الأول برصيد 38 نقطة، بينما تجمد رصيد مولودية الجزائر عند النقطة 34 في المركز الثالث.