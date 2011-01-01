فتح تحقيق حول "تعنيف" الشرطة لطلبة الصيدلة

بواسطة المسار العربي /

فتحت المديرية العامة للامن الوطني بأمر من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تحقيقا حول "التعنيف" المفترض الأربعاء الماضي لطلبة الصيدلة من طرف عناصر الامن خلال قيامهم بتجمع احتجاجي، حسبما ذكره وزير الداخلية نور الدين بدوي.

وأوضح بدوي في ندوة صحفية على هامش زيارة عمل قادته الى ولاية تيزي وزو في جواب على سؤال صحفي حول هذا "التعنيف" أن "المديرية العامة للامن الوطني أمرت بفتح تحقيق حول هذه القضية لأننا في دولة قانون".

وذكر الوزير بأنه تم استقبال ممثلي طلبة الصيدلة من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال واتفق الطرفان على "جملة من التوصيات ستعكف الحكومة و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي على تجسيدها ميدانيا".