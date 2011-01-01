بواسطة المسار العربي /

ما رأيكم في انتاج فيلم او مسلسل حول الانتخابات التشريعية القائمة ؟ الأكيد أنه سيكون قنبلة الموسم على الاقل قنبلة فنية عندنا فقط ما دمنا لم نعد نفجر قنابل سينمائية منذ السبعينات، وإن كانت لبنان انتجت في فترة الستينات فيلم "بياع الخواتم" التي لعبت بطولتها الفنانة فيروز فإن فيلم "بياع القوائم" عندنا فيه الكثير من الأبطال خاصة رؤساء الأحزاب ومن يحيط بهم، لأن الأحداث التي تقع في الساحة السياسية توحي بسيناريو فيلم "بياع القوائم" يكون روعة ربما اروع من كرنفال في دشرة، فالقوائم الانتخابية في مختلف الاحزاب حتى في الأحزاب المجهرية معروضة للبيع بأسعار فلكية، وهناك مشترون والعرض أقل من الطلب والأنظار موجهة اليوم إلى السوق الانتخابية وليست إلى سوق الجملة بالكالتيوس أو خميس الخشنة، ويحدث هذا أمام أنظار الجميع، ملايير تدفع من أشخاص ثروتهم مشكوك فيها، وأياد حزبية تقبض الثمن أمام الملأ لتبيض أموال ووجوه المترشحين ولا شيء تحرك، حتى أن مزاد القوائم يُنشر في الجرائد وفي وسائل التواصل الاجتماعي والأمور تسير بطريقة عادية كأن ما يحدث يدخل في إطار القواعد السياسية الحزبية، ولأن الظاهرة تعاظمت وعمت البر والبحر صار الناس ينظرون إليها على أنها من المسلمات. مع ما يحدث فإنه وجب القول أننا لم يعد لنا أحزابا بل مكاتب تجارية تملك سجلات تجارية للبيع والشراء وتقدم خدمات بأسعار مختلفة، و عليه وجب إعادة النظر في هذه الاحزاب وسحب الاعتماد منها و تسسليمها عوضا عن ذلك سجلات تجارية.