ليستر يقيل كلاوديو رانييري

بواسطة المسار العربي /

فجرت تقارير صحفية بريطانية قبل قليل على أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج ” الموسم الماضي , أقدم على إقالة مدربه الإيطالي ( كلاوديو رانييري ) من منصبه كمدير فني للفريق .

صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية قالت في تقرير لها عبر صفحتها الإلكترونية على الإنترنت بأن ليستر سيتي قام بإقالة المدرب كلاوديو رانييري من منصبه كمدير فني للفريق , ويآتي ذلك بعد ساعات من الخسارة أمام إشبيلية بدوري الأبطال .

وأشارت الصحيفة في تقريرها على أن ليستر سيتي قد يعلن رسمياً عن ذلك خلال الساعات القليلة القادمة , في حين كان المدرب الإيطالي قد قاد ليستر سيتي لإنجاز تاريخي في الموسم الماضي بالفوز بلقب البريميرليج لأول مرة في تاريخه .

الجدير بالذكر أن أن ليستر سيتي يعش وضعيه صعبة هذا الموسم بعد موسم إستثنائي , حيث أن الفريق يحتل المركز السابع عشر في سلم الترتيب العام للدوري برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الأولى .