شارابوفا تشارك في بطولة مدريد الاستعراضية

بواسطة المسار العربي /

ذكرت تقارير صحيفة، أن نجمة التنس الروسية الحسناء، ماريا شارابوفا، ستكون من المشاركين في بطولة "التاي بريك" الاستعراضية، والتي ستقام في مدريد، في مايو/أيار القادم.

وتأتي مشاركة شاربوفا، بعد أيام قليلة من رفع العقوبة المفروضة عليها، من قبل هيئة مكافحة المنشطات، لتشارك بعدها في بطولة شتوتغارت الدولية.

ويضم الحدث العديد من نجوم اللعبة، سيتنافسون فيما بينهم، للوصول إلى 10 نقاط، في التاي بريك أو ما يعرف بقاعدة كسر التعادل في كرة المضرب.

وتشترك النساء في البطولة لأول مرة، على أن يكون هناك ثمانية لاعبين مشاركين في البطولة، المقامة على ملعب "لا كاخا ماجيكا" المفتوح، في مدريد.

وأكد اللاعب الياباني كي نيشكوري، مشاركته في الحدث، ليكون ثاني لاعب بعد الإسباني فيليسيانو لوبيز، وسيتبعهم العديد من نجوم اللعبة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، كما أكد منظمو البطولة.

وسيحصل الفائز في البطولة الاستعراضية على 250 ألف دولار، وكانت أول بطولة قد أقيمت في لندن عام 2015، وحصد لقبها كايل إدموند، فيما ذهب لقب البطولة الثاني، والتي جرت في فيينا، إلى دومينيك ثيم.