تدمير 11 مخبأ للإرهابيين بجيجل وسكيكدة

بواسطة المسار العربي /

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي, من تدمير 11 مخبأ للإرهابيين وستة ألغام وثلاثة مدافع تقليدية الصنع بكل من جيجل وسكيكدة, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جيجل وسكيكدة, يوم 21 فيفري 2017, إحدى عشر (11) مخبأ للإرهابيين وستة (6) ألغام وثلاثة (3) مدافع تقليدية الصنع".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني والجمارك بكل من سيدي بلعباس وتلمسان (الناحية العسكرية الثانية), خمسة (5) تجار مخدرات وحجزت شاحنة وسيارة نفعية وسيارة أجرة كانت محملة ب 562,74 كيلوغرام من الكيف المعالج".

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة), "حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي سيارة رباعية الدفع ودراجتين ناريتين و2580 وحدة من مواد التنظيف و1800 لتر من الوقود وثلاثة (3) أجهزة كشف عن المعادن ومطرقة ضاغطة". كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "مهربين إثنين (2) على متن سيارة سياحية محملة ب830 وحدة من المشروبات بالوادي وستة (6) مهاجرين غير شرعيين بكل من ورقلة و أدرار".