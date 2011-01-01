حفيظ دراجي للمسار العربي: نحتاج إلى التجديد داخل الاتحادية

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اثر الخروج المبكر للخضر من الدور الأول من كاس أمم إفريقيا 2017 التي أقيمت بالغابون والخيبة الكبيرة التي عاشها الشارع الجزائري في ظل ما كان منتظرا وهو العودة بالكأس الإفريقية لكن حدث ما لم يكن في الحسبان وجاء الإقصاء مبكرا بتعادلين وهزيمة من كل من المنتخبات الزيمبابوي السنغال وتونس الشقيقة على التوالي وهذه القطرة الأخيرة التي أفاضت ألكاس لتسيل الحبر وترفع الأقلام في الوسط الإعلامي مطالبين بتجديد الدماء في الاتحادية الجزائرية وبشأن هذا تحاورنا مع صاحب الحنجرة الذهبية معلق قناة بي أن سبور الرياضية "حفيظ دراجي"

الجريدة: لاشك أن الشعب الجزائري يعيش خيبة أمل كبيرة بعد الخروج المبكر للافناك في كان 2017 فمن تراه المسؤول في خروج محاربي الصحراء من الدور الأول في كاس أمم إفريقيا 2017 ؟

حفيظ دراجي: المسؤولية جماعية بين المدرب واللاعبين والاتحادية التي اخطات في التقدير والاختيار للمدربين الذين تعاقبوا على تدريب الخضر خاصة في السنتين الأخيرتين

الجريدة: تقولون من بين المسئولين على الإقصاء المبكر من كان 2017 هم الاتحادية الجزائرية ما هي كلمتك الموجه إلى رئيس الاتحادية محمد روراوة ؟

حفيظ دراجي : أتمنى أن يرحل بعد الجمعية العامة المقبلة لنرى من بإمكانه تقديم الإضافة للكرة الجزائرية وأتمنى أن يرحل بعدما قدم أشياء كثيرة للكرة الجزائرية سيذكرها التاريخ.

الجريدة: ذكرتم سابقا أن اختيار المدربين في السنتين الأخيرتين كان اختيار خاطئ فمن ترشح مدربا للخضر خلفا لسابقه ؟

حفيظ دراجي :صعب جدا إيجاد مدربا للخضر حاليا وبالمواصفات التي يريدها الجزائريون

الجريدة: برأيكم من أفضل لاعب في العرس الإفريقية كان 2017؟وكذا أفضل حارس وأفضل مدرب؟

حفيظ دراجي :بالنسبة لي أحسن لاعب هو البوركينابي "ناكولما" وأحسن حارس مرمى هو لاعب المنتخب المصري عصام الحضري وأفضل مدرب في الكان ل2017هو مدرب المنتخب المصري حاليا" كوبر"

الجريدة:أستاذ حفيظ هناك الكثير من يجهل مسقط راسك وأين ترعرعت هل ل كان تحدثنا عن هذا الأمر؟

حفيظ دراجي: أنا من مواليد سيدي محمد بالعاصمة وترعرعت وكبرت في الحراش

الجريدة:كيف كانت بداياتك في مجال التعليق ؟

حفيظ دراجي : أنا خريج كلية معهد علوم الإعلام والاتصال وكنت محظوظا مقارنة بأبناء جيلي لأنني دخلت مباشرة للتلفزيون الجزائري بعد تخرجي وبدأت حياتي العملية كمذيع ومعلق رياضي.

الجريدة: ما هي أجمل مباراة علقت عليها وظلت خالدة في ذاكرتك؟

حفيظ دراجي:الجزائر –مصر التي أقيمت في آم درمان

الجريدة:أي الدوريات التي تحبذ التعليق عليها؟

حفيظ دراجي: الدوري الانجليزي بدون منازع و كذا هو الدوري الذي أفضل التعليق عليه من أرضية الملعب

الجريدة:برأيك ما هو اقوي دوري عربي نرى فيه المتعة الكروية؟ومن هو أفضل لاعب عربي؟

حفيظ دراجي:من نظري أفضل دوري عربي هو الدوري السعودي وأفضل لاعب عربي في الدوريات العربية هو لاعب نادي العين الامارتي اللاعب عمر عبد الرحمان.

الجريدة :من أفضل محترف عربي في الدوريات الأوربية ؟

حفيظ دراجي : اما أحسن لاعب عربي محترف في ارويا هو رياض محرز بدون منازع

الجريدة: في نظركم من هو أفضل لاعب في العالم ؟وأفضل حارس مرمى ؟وكذا أفضل مدرب في العالم؟

حفيظ دراجي:في نظري أفضل لاعب في العالم هو الأرجنتيني ميسي وأفضل حارس هو بوفون وبالنسبة لأفضل مدرب في العالم من وجهة نظري هو انتونيو كونتي الايطالي مدرب تشيلسي

الجريدة:في سؤال ظريف هل أنت برشلوني أم ريالي وماهو فريقك المفضل في الدوري الجزائري ؟

حفيظ دراجي:أنا جزائري وفقط ولا أناصر أي فريق اروبي آو جزائري واحترم واقدر المتعة والبراعة أينما كانت .

الجريدة:هل تحبذ التعليق على رياضات أخرى غير كرة القدم اذكر لنا بعض منها؟

حفيظ دراجي :طبعا اعلق على كل الرياضات الجماعية وعلى الملاكمة والعاب القوى والسباحة..

الجريدة:نعم استاذ حفيظ حدثنا عن الجوائز التي تحصلت عليها وكيف كان شعورك عندما تحصلت على لقب افضل معلق عربي ؟

حفيظ دراجي :حقيقة هي كثيرة منذ نهاية التسعينات :ستة مرات افضل معلق عربي حسب موقع كورة وموقع يوروسبورت وجريدة الاحداث المغربية وموقع بي بي سي وتحصلت على لقب اللجنة الاولمبية الدولية "الاعلام والرياضة" وشعوري اني اسعد دائما بمثل هذه التتويجات التي تزيدني اصرار على المثابرة.

الجريدة: في الاخير استاذ حفيظ دراجي سعدنا بهذا الحوار الشيق ونريد منك كلمة الى جمهورك الجزائري خاصة والعربي عامة.

حفيظ دراجي:وانا اسعد بهذا الحوار شكرا على الاستضافة وتحياتي الاخوية للجميع.