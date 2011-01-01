فيلم Lego Batman يحافظ على صدارة السينما الأمريكية

بواسطة المسار العربي /

حافظ فيلم الرسوم المتحركة والمغامرات Lego Batman على صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، محققا مبيعات تذاكر قدرها 44 مليون دولار.

ويؤدي، ويل أرنيت، ومايكل سيرا، وروزاريو دوسن، الأصوات في هذا الفيلم، وهو من إخراج، كريس مكاي.

وحافظ فيلم الدراما الرومانسية بعنوان 50 Shades Darker على المركز الثاني للأسبوع الثاني أيضا بإيرادات بلغت 24 مليون دولار، ويمثل، جيمي دورنان، وداكونا جونسون، وأريك جونسون، أدوار البطولة في هذا الفيلم من إخراج، جيمس فولي.

وشغل فيلم The Great Wall الجديد من إخراج، بي مور تشانغ، المركز الثالث حيث حصد 21 مليون دولار، ويلعب، مات ديمون، وتيان جينغ، دوري البطولة في هذا الفيلم.

كما تراجع الجزء الثاني من فيلم الحركة والإثارة بعنوان John Wick من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلا 19.5 مليون دولار، وهو من بطولة، كيانو ريفز، وريكاردو سكمارتشيو، وإيان ماكشين، والفيلم من إخراج تشاد ستالسكي.

وجاء فيلم Fist Fight الكوميدي الجديد من إخراج، ريكي كين، في المركز الخامس بإيرادات بلغت حوالي 14 مليون دولار، ومثل، آيس كيوب، وتشارلي داي، دوري البطولة في هذا الفيلم.