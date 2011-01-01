التعاون الثنائي و وضع المنطقة محور مكالمة بين سلال و ميركل

بواسطة المسار العربي /

أجرى الوزير الأول عبد المالك سلال الثلاثاء مكالمة هاتفية مع مستشارة جمهورية ألمانيا أنجيلا ميركل تمحورت حول تطوير التعاون الثنائي و الوضع في المنطقة حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و أوضح ذات المصدر أن "المستشارة االالمانية التي اطمأنت على تطور الحالة الصحية لرئيس الجمهورية , السيد عبد العزيز بوتفليقة قد جددت كامل استعدادها لزيارة الجزائر و ذلك في أقرب الآجال".

و يضيف البيان "و إذ أعربت عن شكرها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على دعوته فقد أبدت ارتياحها لتطور العلاقات الثنائية و عن رغبتها في أن تتعززهذه العلاقات اكثر فاكثر لا سيما في المجال الاقتصادي".

كما تناولت المحادثات "التعاون في مجال محاربة الارهاب و الهجرة غير الشرعية". حيث تم الاتفاق في هذا الصدد على "تعزيز كافة الإمكانيات و القدرات للقضاء على هاتين الظاهرتين في اطار الاتفاقيات التي تربط البلدين".

أما بخصوص الوضع في المنطقة لا سيما في ليبيا و الساحل "أكدت الجزائر استعدادها للمشاركة في التسوية السلمية و الشاملة للنزاعات بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة و وضع حد لظاهرتي الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود".وخلص البيان إلى القول أن الطرفين أكدا من جهة أخرى " تطابق ارائهما حول اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك".