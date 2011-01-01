تأجيل زيارة أنجيلا ميركل

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تم تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أنتقوم بها إلى الجزائر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب "التعذر المؤقت "لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نتيجة "التهاب حاد للشعب الهوائية"،حسب ما جاء الاثنين في بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح نفس المصدر أن "السلطات الجزائرية والألمانية قررتا اليومباتفاق مشترك تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن تقوم بها إلى الجزائرالسيدة ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الجزائر".

وأضاف البيان أن "هذه الزيارة ستبرمج من جديد في تاريخ يحدده الطرفانلاحقا".

وأكد بيان رئاسة الجمهورية أن "هذا التأجيل راجع إلى التعذر المؤقت لفخامةالسيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، المتواجد بإقامته في الجزائر, بسببالتهاب حاد للشعب الهوائية".