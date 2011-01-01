تشييع جنازة الفقيد ميلود شرفي يوم الثلاثاء بمقبرة عين البيضاء

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ستشيع جنازة عضو مجلس الأمة والرئيس السابق لسلطة ضبط السمعي البصري الفقيد ميلود شرفي الذي توفي اليوم بوهران يوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر بمقبرة عين البيضاء بوهران حسبما علم من أفراد عائلته.

وقد أدخل الراحل جراء مرض الى المستشفى منذ بضعة أيام على مستوى مصلحة أمراض الرئة بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية "1نوفمبر" لوهران. وقد انتقل الى رحمة الله اليوم الاثنين على الساعة السابعة و30 دقيقة صباحا.

وقد بدأ الراحل مشواره المهني كصحفي بمكتب وكالة الأنباء الجزائرية لوهران قبل الالتحاق بمؤسسة التلفزيون الوطني حيث شغل عدة مناصب.

كما تقلد عدة مسؤوليات بصفته عضو بالتجمع الوطني الديمقراطي منها نائب والناطق الرسمي للتشكيلة السياسية لأحمد أويحيى. وقد تم تعيينه في 2014 على رأس سلطة ضبط للسمعي البصري. وقد عين عضوا في مجلس الأمة في يناير المنصرم ضمن الثلث الرئاسي.

وفاة عضو مجلس الأمة والقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي

إنتقل الى رحمة الله يوم الإثنين عضو مجلس الأمة والقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي, ميلود شرفي, بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ال64 سنة, حسب ما علم لدى أقاربه.

وقد بدأ المرحوم حياته المهنية صحفيا بالقسم الرياضي للتلفزيون الجزائري قبل ان يتقلد عدة مناصب, حيث كان نائبا بالمجلس الشعبي الوطني وناطقا رسميا باسم التجمع الوطني الديمقراطي الى جانب توليه رئاسة الكتلة البرلمانية للتجمع بمجلس الأمة, الذي عين فيه عضوا ضمن الثلث الرئاسي.

وفي شهر سبتمبر 2014, عين الفقيد على رأس سلطة ضبط السمعي البصري قبل أن يغادرها في يناير 2016. وستشيع جنازة المرحوم ميلود شرفي غدا الثلاثاء بمسقط رأسه بوهران.