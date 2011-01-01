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هزة أرضية بشدة 7ر3 درجة بالعاصمة
4 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

سجلت الإثنين في حدود الساعة 11 و27 دقيقة هزة أرضية بولاية  الجزائر, بلغت شدتها 7ر3 درجة على سلم ريشتر, حسب ما علم لدى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وحسب ذات المصدر فقد حدد مركز الهزة ب 2 كلم جنوب عين طاية  بولاية الجزائر.

لا خسائر بشرية أو مادية بسبب الهزة الارضية التي سجلت بولاية الجزائر

الجزائر- أكدت مصالح الحماية المدنية أن الهزة الارضية التي سجلت صباح يوم الاثنين بعين طاية (ولاية الجزائر) لم تخلف اي خسائر بشرية او مادية.

و شرع عناصر الحماية المدنية مباشرة بعد تسجيل الهزة في عمليات استطلاع لمعرفة اذا كانت هناك خسائر مسجلة, حسل نفس المصدر. وكان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء قد أعلن أن الهزة  سجلت في حدود الساعة ال11 و27 دقيقية, جنوب عين طاية, بشدة بلغت 7ر3 درجات على سلم ريشتر.

 

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